Piani Resinelli, visita del Vescovo di Como per Ferragosto

Una presenza speciale ha impreziosito la solennità dell’Assunta celebrata venerdì 15 agosto

PIANI RESINELLI – Venerdì 15 agosto la presenza speciale del Cardinal Oscar Cantoni, Vescovo di Como, alla Santa Messa Solenne delle 16 30 nella Chiesa del Sacro Cuore ai Piani Resinelli, è stata un dono speciale per la comunità, per i villeggianti e per le montagne lecchesi, rese ancora più uniche delle parole e dalla benedizione del Cardinale.

Ad accoglierlo è stato Roberto Azzoni, Sindaco di Abbadia Lariana insieme a Bruno Bussola, Sindaco di Ballabio, Riccardo Fasoli, Sindaco di Mandello del Lario e Antonio Rusconi, Presidente della Comunità Montana.

Le istituzioni sono impegnate amministrare in modo congiunto questa parte del territorio che dai 900 ai 2500 metri di altitudine rappresenta un concentrato di bellezze paesaggistiche: dalle grandi praterie e le distese ghiaiose ai boschi di latifoglie, cime e guglie che dal XIX secolo rappresentano il cuore delle montagne lecchesi e della tradizione alpinistica lombarda.



Queste montagne parlano anche la lingua del lavoro. Le miniere di un tempo, che per decenni hanno dato sostentamento a tante famiglie, oggi sono memoria e patrimonio; e l’attività di monticazione, che portava abbadiensi e non solo fin quasi a 2000 metri per sfalciare i prati e raccogliere il fieno, racconta di una fatica che non era solo sopravvivenza, ma anche orgoglio e appartenenza.

Roberto Azzoni ha ringraziato Don Aldo, parroco di Abbadia Lariana, per l’invito e per aver invitato ai Resinelli il Cardinal Cantoni. In questi nove mesi è stata condivisa una collaborazione intensa e preziosa: segno che, quando si cammina insieme, si arriva più lontano.

Il Cardinale Cantoni, da parte sua, ha evidenziato l’unicità del panorama che si ammira dall’altopiano, la cui bellezza avvicina a Dio, facilitando la celebrazione dell’Assunzione di Maria con gioia. Dopo la funzione religiosa il Vescovo è stato accompagnato da Roberto Azzoni e Riccardo Fasoli, nella veste di Assessore al turismo della Comunità Montana nel parco Valentino, nel parco Valentino, fino alla passerella panoramica.



L’escursione ha compreso anche una sosta alla Villa Gerosa Crotta, dove ha potuto ammirare e consultare (con grande interesse) gli allestimenti multimediali dedicati all’alpinismo alla flora e alla fauna.

I prossimi appuntamenti della Rassegna estiva 2025, sempre ai Piani Resinelli:

DOMENICA 17 agosto ore 17:30 dopo la Santa Messa, spettacolo per bambini in piazza della Chiesa con IL CERCHIO TONDO

VENERDì 22 e SABATO 23 AGOSTO ore 21 due serate alpinistiche con filmati e interviste.

La prima dedicata alla spedizione alle Cattedrali del Baltoro, la seconda a Marco Anghileri.