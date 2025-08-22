Plastic Free e comune di Abbadia sottoscrivono un protocollo d’intesa

Una vera e propria alleanza tra l’associazione e le amministrazioni comunali

Percorsi concreti di sostenibilità e riduzione della plastica

ABBADIA – Nella mattinata di oggi, venerdì 22 agosto, il comune di Abbadia Lariana ha sottoscritto il protocollo d’intesa con Plastic Free grazie all’impegno del referente Fabiano Moneta e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Sergio Azzoni.

“Abbiamo superato i 500 protocolli d’intesa sottoscritti con i Comuni italiani – ha detto la referente lecchese Ornella Pozzoni -. Un traguardo importante: da semplice strumento per snellire la burocrazia legata alle attività di pulizia ambientale, il protocollo si è evoluto in una vera e propria alleanza tra Plastic Free e le amministrazioni comunali”.

L’associazioni e le amministrazioni comunali insieme stanno costruendo percorsi concreti di sostenibilità e riduzione della plastica, con un impatto reale e positivo sul nostro pianeta.