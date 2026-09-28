Plastic Free torna in azione: 155 chili di rifiuti raccolti a Pradello

Il bilancio dell’intervento è consistente: 155 chilogrammi di rifiuti raccolti, tra materiale di ogni genere e perfino un carrello della spesa.

A guidare il gruppo è stato il referente territoriale Fabiano Moneta, in una zona che proprio in questi mesi sta vivendo una fase di trasformazione importante per la realizzazione della nuova ciclopedonale tra Pradello e Abbadia. Nei giorni scorsi il cantiere Anas era stato anche al centro di un sopralluogo istituzionale legato alla Settimana europea della mobilità.

L’intervento di Pradello arriva al termine di un’estate particolarmente intensa per Plastic Free sul ramo lecchese del lago. Ad Abbadia, tra giugno e la fine di agosto, i volontari si sono dati appuntamento con continuità per ripulire spiagge e parchi. L’ultimo intervento della stagione estiva, il 31 agosto, aveva portato altri 32 chili di rifiuti, facendo salire il totale complessivo a 561 chili.

Una settimana prima, il 24 agosto, quindici persone avevano recuperato altri 40 chili di immondizia lungo il litorale, quando il bilancio dell’estate aveva già raggiunto quota 529 chili. Numeri che raccontano da una parte la costanza dei volontari, dall’altra la pressione che le aree a lago devono sostenere soprattutto nei mesi più frequentati. A fine luglio il Comune di Abbadia aveva stimato oltre duemila presenze al giorno sulle spiagge nei fine settimana, con un inevitabile aumento delle esigenze legate a pulizia, sicurezza e gestione degli spazi pubblici.

Già a gennaio a Pradelloo era stato installato il primo di dieci cartelli dedicati alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, nell’ambito di un progetto sviluppato con il Comune.

Il nuovo intervento di domenica conferma però quanto il lavoro resti ancora lungo. I volontari hanno già espresso l’intenzione di tornare a Pradello nel mese di ottobre, per proseguire la pulizia di una zona ampia e complessa.

Una presenza che si inserisce in un’attività sempre più diffusa sul territorio lecchese: nelle ultime settimane Plastic Free è intervenuta anche a Lecco, Malgrate e Calolziocorte, raccogliendo decine e in alcuni casi centinaia di chili di rifiuti.

A Pradello, domenica, sono finiti nei sacchi 155 chili di materiale. Un dato che, più di molte parole, restituisce la dimensione del problema e spiega perché i volontari abbiano già deciso di tornare.