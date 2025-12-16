Polisportiva Mandello lancia “Adotta una Zolla”, raccolta fondi per il nuovo campo sintetico

Domenica al Teatro De André presentato il progetto che punta a raccogliere 150 mila euro entro aprile 2026

La comunità potrà sostenere il rifacimento del campo sportivo “adottando” simbolicamente una porzione del nuovo terreno di gioco

MANDELLO – La Polisportiva Mandello si prepara a un passo decisivo per il futuro dello sport cittadino. Domenica 21 dicembre, alle 20.30, sul palco del Teatro Fabrizio De André, la Sezione Calcio presenterà ufficialmente il progetto di crowdfunding “Adotta una Zolla”, iniziativa nata con l’obiettivo di rifare completamente il campo sportivo in erba sintetica e garantire agli atleti di ogni età un terreno di gioco moderno, sicuro e ad alte prestazioni.

Il lancio avverrà nel contesto della tradizionale Festa di Natale, un appuntamento che riunisce atleti, famiglie, volontari e sostenitori della Polisportiva. Un’occasione conviviale, certo, ma anche un momento per condividere visione, obiettivi e responsabilità di un intervento che riguarda da vicino l’intera comunità mandellese.

Il traguardo fissato è ambizioso: 150.000 euro da raccogliere entro aprile 2026. Una cifra che servirà non solo per la realizzazione del nuovo manto in sintetico, ma anche per sostenere le attività sportive durante il periodo dei lavori, quando il campo non sarà temporaneamente disponibile. La campagna coinvolgerà cittadini, aziende, sostenitori e chiunque desideri lasciare un segno concreto nel futuro dello sport locale.

L’idea alla base è semplice e fortemente simbolica: ogni donatore potrà “adottare una zolla” del nuovo campo, scegliendo tra diversi livelli di contributo, ciascuno con benefit dedicati. Dalle piccole donazioni alle quote più consistenti, tutti potranno sentirsi parte attiva di un progetto che mette al centro i giovani e la crescita di uno spazio sportivo che da anni rappresenta un punto di riferimento per Mandello.

Durante la serata verranno illustrati nel dettaglio il progetto, la timeline delle attività, le modalità operative della raccolta fondi e le tappe che porteranno al completamento dell’opera. Un passaggio necessario per condividere con trasparenza il percorso e costruire un sostegno ampio e partecipato.

Il nuovo campo in sintetico non è soltanto un investimento infrastrutturale, ma un tassello fondamentale per garantire continuità e qualità all’attività sportiva sul territorio. La Sezione Calcio della Polisportiva Mandello, che coinvolge centinaia di giovani atleti, guarda a questa iniziativa come a un vero e proprio patto comunitario, capace di rafforzare senso di appartenenza e spirito di collaborazione.

L’ingresso alla serata è libero e rivolto a tutta la cittadinanza. Una chiamata collettiva a sostenere un progetto che, mattone dopo mattone — o meglio, zolla dopo zolla — punta a costruire il futuro dello sport mandellese.