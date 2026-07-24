Polizia Locale Varenna, sei mesi di attività: 18 sanzioni per rifiuti, più controlli e nuovi strumenti di sicurezza

Da gennaio a giugno 2026 intensificata la presenza sul territorio dopo l’arrivo di due nuovi agenti

Il sindaco Manzoni: “Questi primi sei mesi di lavoro confermano la bontà del percorso di rafforzamento della Polizia Locale”

VARENNA – Sei mesi di lavoro intenso per la Polizia Locale di Varenna, impegnata da gennaio a giugno 2026 in un’attività che ha riguardato non solo i controlli stradali, ma anche il decoro urbano, la gestione degli spazi pubblici, la sicurezza e l’ammodernamento dei servizi.

Il bilancio arriva dopo il potenziamento dell’organico avvenuto nel settembre scorso con l’inserimento di due nuovi agenti di esperienza: l’Assistente Esperto Luca Boscolo e l’Agente Laura Marinangeli. Un rafforzamento che ha permesso di aumentare la presenza sul territorio e ampliare gli interventi della struttura.

Decoro urbano e controlli sui rifiuti

Tra le attività principali figurano i controlli sul rispetto del nuovo regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati elevati 18 verbali, così suddivisi: otto per abbandono di rifiuti all’esterno dei cestini o dei punti di raccolta ufficiali, uno per abbandono in area verde, due per conferimento da parte di non residenti, due per rifiuti non differenziati inseriti nei sacchi e cinque per errori rispetto al calendario di raccolta.

A questi si aggiungono quattro sanzioni per il mancato rispetto delle norme sull’occupazione di suolo pubblico.

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’obiettivo dei controlli sia quello di promuovere una maggiore attenzione al decoro della città: le sanzioni, spiegano dal Comune, rappresentano soprattutto un richiamo al rispetto delle regole a tutela dell’intera comunità.

Occupazione del suolo pubblico e attività commerciali

Una parte importante del lavoro ha riguardato anche la gestione degli spazi pubblici utilizzati da attività economiche e per interventi privati, particolarmente rilevanti in un territorio con caratteristiche urbanistiche complesse come quello varennese.

Nel semestre sono state rilasciate 30 concessioni permanenti di suolo pubblico ad attività commerciali e 38 concessioni temporanee per lavori o altre occupazioni. Anche in questo ambito sono stati effettuati controlli specifici, con quattro verbali per violazioni dei regolamenti comunali.

Sono inoltre state inviate quattro comunicazioni alla Guardia di Finanza relative a situazioni di possibile abusivismo commerciale.

Parcheggi residenti e innovazione dei servizi

L’attività della Polizia Locale ha coinvolto anche la gestione amministrativa interna, con il rinnovo dei permessi di sosta per i residenti attraverso un sistema più rapido e meno burocratico.

Il Comune richiama inoltre l’attenzione sull’utilizzo improprio dei parcheggi gialli riservati ai residenti da parte di persone non autorizzate. I controlli proseguiranno e potranno prevedere anche la rimozione dei veicoli irregolari, come già avvenuto nei mesi scorsi.

Parallelamente sono state aggiornate le procedure informatiche utilizzate dalla Polizia Locale per rendere più efficiente la gestione dei servizi. Tra gli interventi in programma anche il potenziamento della rete di videosorveglianza, con l’installazione di nuovi punti di controllo.

Sicurezza stradale e Olimpiadi invernali

Tra gli interventi straordinari del semestre rientra il servizio serale svolto dal 4 al 28 febbraio, oltre all’attività ordinaria, lungo l’asse viario Lecco-Colico in occasione delle Olimpiadi invernali in Valtellina.

Gli agenti di Varenna hanno operato principalmente sulla SP 72, contribuendo alla gestione dell’aumento del traffico e al presidio della viabilità provinciale durante l’importante evento sportivo.

Per questa attività l’Assistente Esperto Luca Boscolo e l’Agente Laura Marinangeli hanno ricevuto da Regione Lombardia un Attestato di Merito per il contributo fornito nella collaborazione con gli altri operatori impegnati sul territorio.

Nuovi strumenti e controlli serali

La Polizia Locale di Varenna ha inoltre introdotto il BolaWrap, uno strumento di autodifesa e contenimento per eventuali situazioni di pericolo, tra i primi dispositivi di questo tipo adottati in Lombardia.

Sono stati programmati anche servizi serali di prevenzione dei disturbi alla quiete pubblica, ulteriormente potenziati durante il periodo estivo in considerazione dei numerosi eventi che animano le serate varennesi.

Il sindaco: “Un servizio sempre più vicino ai cittadini”

“Questi primi sei mesi di lavoro confermano la bontà del percorso di rafforzamento della Polizia Locale – dichiara il sindaco di Varenna Mauro Manzoni –. L’inserimento di nuove risorse, il potenziamento dei controlli e l’attenzione costante al decoro urbano e alla sicurezza stradale sono per noi priorità imprescindibili”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato gli agenti per l’impegno svolto anche durante le attività straordinarie legate alle Olimpiadi invernali, confermando “il pieno sostegno dell’Amministrazione a un servizio sempre più vicino ai cittadini e alla comunità”.

Un primo semestre che fotografa quindi una fase di trasformazione e ammodernamento della Polizia Locale di Varenna, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più efficace sul territorio.