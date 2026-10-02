Ponte dei Minatori, ci siamo: apertura al pubblico il 24 ottobre

Dopo oltre 500 giorni di lavori, la passerella sospesa della Valvarrone è entrata nella fase finale dei lavori

Adamoli: “Il ponte è stato messo in esercizio, stiamo completando parapetti e opere a terra. La prossima settimana il collaudo”

VALVARRONE – Dopo oltre 500 giorni di lavori, il Ponte dei Minatori ha finalmente una data di apertura. La passerella sospesa tra Tremenico e Lentrée aprirà al pubblico sabato 24 ottobre dalle 14.30, al termine di una mattinata riservata ad autorità, istituzioni e stampa.

Con i suoi 450 metri di lunghezza e 204 metri di altezza sul fondovalle, il ponte si prepara così a diventare uno dei nuovi punti di riferimento turistici della Valvarrone, ma anche il tassello più visibile di un progetto più ampio legato al recupero della storia mineraria, dei sentieri e del borgo di Lentrée.

Il cantiere, intanto, è ormai alle battute finali. “La settimana scorsa abbiamo messo in esercizio il ponte, tensionando tutte le funi fino alle forze previste dal progetto – spiega Cristian Adamoli, amministratore, direttore dei lavori e componente del gruppo di progettazione dell’opera –. Questa settimana stiamo concludendo il montaggio dei parapetti e, se tutto va bene, la prossima settimana procederemo con il collaudo”.

Parallelamente continuano anche tutti gli interventi complementari necessari prima dell’apertura. “Stiamo lavorando sulle sistemazioni delle opere a terra, sugli accessi, sull’illuminazione, sulla videosorveglianza e sulla biglietteria”, prosegue Adamoli.

I lavori erano partiti nel giugno 2025, dopo la chiusura positiva della conferenza dei servizi, mentre nel luglio dello stesso anno la società aveva presentato il ponte come un’opera privata di interesse pubblico, interamente finanziata con capitali privati e destinata a collegare Tremenico con Lentrée.

Durante l’estate 2026 il cantiere era entrato nella fase più spettacolare con il completamento dell’impalcato. A fine agosto erano poi iniziate le operazioni di posa delle funi stabilizzanti laterali, passaggio indispensabile per controllare le oscillazioni della struttura. In quella fase Adamoli aveva indicato come obiettivo un’apertura intorno alla metà di ottobre, subordinata all’andamento del cantiere e alle condizioni meteo.

Oggi la data è ufficiale: 24 ottobre.

Il Ponte dei Minatori è stato progettato per essere fruibile da un pubblico ampio. La passerella avrà una pedata continua e, come già spiegato nei mesi scorsi, non richiederà l’utilizzo di imbragature individuali durante l’attraversamento.

Il ponte sarà aperto tutti i giorni dell’anno, con orari variabili a seconda della stagione. La mattina del 24 ottobre sarà dedicata alla presentazione ufficiale dell’opera ad autorità e stampa. Dalle 14.30, invece, inizieranno gli accessi del pubblico. Nel pomeriggio sono previsti anche musica e ristoro al tendone, con la festa destinata a proseguire in serata.

L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio è quello di evitare che il ponte resti un’attrazione isolata.

La struttura collega infatti Tremenico all’antico villaggio di Lentrée e si inserisce in un progetto più ampio che comprende il recupero degli antichi percorsi e la valorizzazione del patrimonio minerario della valle. Il nome stesso vuole rendere omaggio alle generazioni di minatori che hanno vissuto e lavorato su queste montagne.

Su questo aspetto aveva insistito anche il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, spiegando che “il ponte è un’attrattiva nell’attrattiva” e che la vera sfida sarà usare il nuovo flusso turistico per riportare servizi e attività soprattutto a Tremenico, senza creare disagi a chi vive nella valle. Già nei mesi scorsi erano emersi segnali di interesse per l’apertura di nuove attività, tra cui un chiosco, un bar e un piccolo negozio di generi alimentari.

Ora manca soltanto l’ultimo passaggio tecnico.

“Ci siamo”, sintetizza Adamoli. Dal pomeriggio del 24 ottobre, il Ponte dei Minatori sarà accessibile ai visitatori.

Tutte le informazioni su accesso, orari e biglietti sono disponibili sul sito www.pontedeiminatori.it⁠.