Attualmente in corso una revisione di prezzi

I lavori alla struttura interesseranno in particolare le travi ammalorate con l’intento di risanarle, e la realizzazione di un marciapiede

MANDELLO – Sarà con tutta probabilità chiusa entro l’anno la gara per assegnare all’impresa selezionata i lavori di manutenzione al ponte di Luzzeno, frazione di Mandello. O almeno così auspica l’Amministrazione comunale.

Già da tempo il ponte in via Segantini è soggetto a un senso unico alternato proprio per la fragilità delle sue travi, e gli interventi dall’ammontare complessivo di 600 mila euro saranno proprio mirati al rinforzo della struttura. Nell’importo inclusa anche la realizzazione di un allargamento pedonale. Le criticità legate al ponte erano emerse a seguito di un monitoraggio effettuato su tutti i ponti di Mandello per analizzarne la stabilità.

“È nostra intenzione affidare le opere prima che termini il 2022 – spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli -. Come per gli altri cantieri che devono partire in questo momento, stiamo attraversando una fase di revisione dei prezzi. Serve aggiornarli e aggiungere fondi per proseguire con le gare, è una situazione un po’ turbolenta per tutti. Senza queste accortezza il rischio che il bando sia deserto è alto, perché nessuno esegue i lavori se le cifre restano invariate”.