Presentato il progetto Rotary Colico sul Sentiero del Viandante

Un itinerario guidato alla scoperta della storia e delle bellezze naturalistiche del sentiero

La presentazione si è svolta nell’Abbazia di Piona

PIONA – Nella suggestiva e storica sede dell’Abbazia di Piona, gentilmente messa a disposizione dall’Ordine dei Frati Cistercensi, si è tenuta la riunione per la presentazione ufficiale del progetto Sentiero del Viandante tra Storia e Leggenda, proposto dal Rotary Club di Colico per la valorizzazione del Sentiero del Viandante.

Alla presenza dei Sindaci o dei loro rappresentanti dei 17 Comuni attraversati dal sentiero, che si estende da Lecco a Morbegno, dei Presidenti delle Province di Lecco e Sondrio, e delle tre Comunità Montane interessate dal percorso, il Rotary Club Colico ha presentato un progetto che arricchirà il sentiero con circa 60 cartelli a colori.

Questi cartelli, che riporteranno informazioni storiche sui Paesi attraversati, metteranno in risalto le bellezze architettoniche, illustreranno la flora e la fauna locali, e forniranno a chi percorrerà anche solo un breve tratto dei 72 km del sentiero, tramite un QR Code, informazioni geografiche, facilitando l’orientamento e l’individuazione dei panorami che si potranno ammirare lungo il cammino.

È stata apprezzata la presenza dei Consiglieri Regionali Mauro Piazza, che ha portato i saluti del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli.

Dopo il caloroso benvenuto ai numerosi ospiti e i saluti di rito del Presidente del Rotary, Renato Begnis, è intervenuto il Socio Maurizio Penati, che ha illustrato in sintesi le motivazioni e gli obiettivi principali del progetto.

Dopo l’intervento del Dr. Guido Scaramellini, che ha tenuto una breve lezione sulla storia dell’abbazia di Piona, l’arch. Valerio Sala ha spiegato nel dettaglio il processo di studio e realizzazione dei cartelli, presentandone l’aspetto grafico e le caratteristiche, supportato anche da un’illustrazione multimediale.

Antonio Rusconi, Sindaco di Bellano e Comune capofila nell’accordo di programma tra i 17 Comuni, le Province e le Comunità Montane, ha sottolineato che, dal 2015, questo accordo ha favorito la condivisione di numerose iniziative per la valorizzazione del Sentiero del Viandante, tra cui il sito web dedicato, la nuova mappa del tracciato, la guida, le campagne di promozione, e la volontà di rinnovare la cartellonistica e le aree di sosta, installare i contapassi e molto altro. Inoltre, è stato garantito un efficace e costante intervento di manutenzione del percorso, supportato anche dal suo contributo finanziario, che ha reso possibile la realizzazione del Progetto.

Catia Baroncini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Agnesi di Colico, ha presentato una interessante iniziativa realizzata in collaborazione con gli istituti comprensivi di Colico, Bellano e Mandello del Lario. Grazie a questa iniziativa, numerosi studenti dei tre plessi scolastici parteciperanno a uno scambio culturale, durante il quale visiteranno luoghi e monumenti dei paesi aderenti, raggiungendoli percorrendo il Sentiero.

Il Socio Marco Rasella, esperto in turismo, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando che avrà sicuramente un impatto positivo sullo sviluppo e la qualificazione turistica dell’intero territorio. Il progetto, del valore di circa 50 mila euro, sarà completato entro l’estate del 2025, con l’installazione delle prime bacheche in legno trattato.

I cartelli saranno realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantendo così una lunga durata e preservando la leggibilità nel tempo. Le bacheche saranno realizzate in legno di pino impregnato in autoclave, con componenti metalliche in acciaio zincato. Progettate e prodotte per garantire una resistenza duratura nel tempo, si integrano armoniosamente nell’ambiente circostante.