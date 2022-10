Vinto un bando che finanzierà 1 milione e 200 mila euro

Il sindaco Cassinelli: “Rispondiamo con questa struttura a un’esigenza del territorio. Un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra”

DERVIO – Nuovo successo per l’Amministrazione comunale di Dervio, che è riuscita a ottenere un contributo pari a 1 milione e 200 mila euro per realizzare un nuovo asilo nido. Un risultato frutto del lavoro di squadra e dell’impegno messo in campo per cercare ogni volta bandi e finanziamenti finalizzati a far crescere il territorio derviese.

I fondi impiegati per costruirlo saranno tutti di provenienza statale, senza costi aggiuntivi da sostenere per il Comune. Non nasconde la soddisfazione per questo ennesimo successo in ambito di lavori pubblici il sindaco Stefano Cassinelli: “Con questo esito andiamo a rispondere a un’esigenza del territorio di avere un asilo nido pubblico. Ancora una volta il continuo lavoro degli amministratori per reperire fondi e mantenere rapporti istituzionali di ottimo livello ha prodotto un risultato i cui benefici ricadranno sulla popolazione e sulle future generazioni offrendo un servizio in più alle giovani famiglie“.

A essere determinanti nel raggiungimento del successo “l’impegno ininterrotto e il lavoro di squadra. Credo sia doveroso ringraziare l’assessore Sandro Cariboni e l’ingegner Marco Raveia per aver operato da un punto di vista tecnico, arrivando a portare a casa la cifra necessaria – prosegue Cassinelli – indispensabile anche il lavoro dell’Ufficio tecnico e degli altri dipendenti del Comune, che ringraziamo”.

Il primo cittadino conclude poi dimostrando gratitudine verso gli altri enti locali che hanno collaborato in sinergia con Dervio: “Un doveroso riconoscimento va ai comuni di Bellano, Sueglio, Valvarrone e Dorio, che hanno sostenuto il progetto di Dervio come di interesse sovracomunale. L’ottima collaborazione e i rapporti istituzionali instaurati con le altre amministrazioni ci permettono di avere più peso ai tavoli istituzionali e nella ricerca di fondi”.