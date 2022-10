A organizzarlo il Soccorso degli Alpini di Mandello

Per gli aspiranti volontari possibilità di partecipare al modulo base o al modulo avanzato. Il corso avrà inizio martedì 11 ottobre

MANDELLO – Si appresta a partire un nuovo corso dedicato al primo soccorso a Mandello, che sarà presentato stasera, martedì, nella sede del Soccorso Alpino in via degli Alpini 3. Un’opportunità per gli aspiranti volontari di aiutare l’associazione ad aiutare, in un momento dove a mancare è proprio il supporto spontaneo delle persone.

Due saranno i moduli introdotti: il primo da 42 ore avrà inizio martedì prossimo, 11 ottobre, e permetterà una volta superata la prova finale di accedere ai servizi secondari, connessi al trasporto sanitario non urgente come l’accompagnamento dei ragazzi disabili o dei dimessi dall’ospedale. Al termine di questa parte, per chi vorrà continuare il percorso sarà possibile seguire il modulo avanzato per un totale complessivo di 120 ore che consentirà di compiere, una volta superata l’esame conclusivo, i servizi di urgenza.

Per gli interessati a iscriversi è prevista una serata dedicata giovedì 6 ottobre alle ore 20, in cui si potranno compilare i moduli di partecipazione.

Per informazioni consultare la locandina e contattare Giancarlo al 3666334105 o scrivere via email a formazione@soccorsodeglialpini.it.