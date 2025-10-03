Pro Loco Abbadia Lariana. Alla scoperta della cascata Cenghen

Una giornata tra sentieri, natura, sapori e cultura per scoprire la cascata simbolo di Abbadia Lariana

L’appuntamento è per domenica 12 ottobre

ABBADIA LARIANA – La camminata Verso la cascata Cenghen, organizzata dalla Pro Loco di Abbadia Lariana, rientra nella rassegna annuale delle Pro Loco del Lario orientale Sulle Orme del Viandante.

L’appuntamento è per domenica 12 ottobre, con una quota di iscrizione di 15 euro a persona. Il ritrovo è fissato alle ore 8 presso la stazione di Abbadia Lariana, davanti alla sede dell’associazione. Da lì i partecipanti raggiungeranno la frazione di Crebbio, dove li attende una colazione offerta dai volontari del BarH, per poi proseguire verso la località Calech e infine arrivare alla suggestiva cascata del Cenghen.

Durante la discesa i partecipanti potranno scegliere se pranzare al sacco oppure presso la gastronomia Il Viandante, con un contributo aggiuntivo di 10 euro. A chi opterà per questa seconda soluzione il menù verrà comunicato al momento dell’iscrizione. Dopo la pausa pranzo è prevista la visita al Civico Museo Setificio Monti, per concludere la giornata con una merenda nel Parco Ulisse Guzzi, offerta dai suoi gestori.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e riservate a un massimo di 50 partecipanti. Gli interessati dovranno inviare il modulo d’iscrizione entro le ore 18 di venerdì 10 ottobre, scrivendo all’indirizzo mail abbadia@prolocolario.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a abbadia@prolocolario.it o contattare i numeri 334 31 51 899 e 339 83 00 676.

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata alla prima domenica disponibile, al termine della manifestazione.