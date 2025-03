Pro Loco di Colico, bilancio di un 2024 ricco di eventi e di attività per l’infopoint

Oltre 7.500 turisti si sono rivolti all’infopoint nei mesi estivi

Tantissime le attività portate avanti dalla Pro Loco durante l’anno, a fare un resoconto è il presidente Tullio Cristini

COLICO – A tracciare un bilancio dello scorso anno, ripercorrendo mese per mese le attività messe in campo, è il presidente della Pro Loco di Colico, Tullio Cristini

Nel mese di gennaio 2024, tradizionalmente periodo di bassa stagione, la Pro Loco Colico con il sostegno dell’Amministrazione e delle Associazioni del territorio, si è impegnata per proporre iniziative incentrate principalmente sulle festività natalizie e sulla valorizzazione del territorio. Iniziative socioculturali che hanno visto una partecipazione attiva da parte della comunità locale. I Mercatini di Natale e la Pista di Pattinaggio in Piazza Garibaldi, prolungati oltre le festività natalizie, hanno garantito un’atmosfera festosa e un’opportunità di svago per adulti e bambini. Per quanto riguarda gli eventi culturali, le letture per bambini e adulti, lo spettacolo teatrale “Sotto banco” della Compagnia degli Imprevisti, organizzato dall’Associazione LIONS Colico presso l’Auditorium M. Ghisla e la visita ai presepi del paese, hanno arricchito l’offerta culturale del mese.

La riuscita degli eventi è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le associazioni locali e l’Assessorato alla cultura con la Biblioteca M. Fattarelli di Colico.

Anche il mese di febbraio 2024 si è caratterizzato per la varietà degli eventi proposti, che hanno saputo coniugare tradizione, cultura e intrattenimento e che hanno visto la collaborazione di diverse associazioni del territorio. Come la Ricorrenza dell’81° anniversario della Battaglia di Nikolajewka organizzato dall’ANA sezione “Alto Lario” Colico, che ha offerto un momento di riflessione e di ricordo, grazie anche alla mostra itinerante allestita presso l’Auditorium M. Ghisla. In occasione del carnevale, poi, Colico si è animata con una serie di eventi, coinvolgendo le diverse frazioni.

Per la primavera/estate 2024, la Pro Loco Colico ha deciso di riportare la ruota panoramica, attiva dal 22 marzo fino al 1° settembre 2024. Nel mese di giugno 2024 l’aspetto sportivo è stato ben rappresentato dallo Street Boulder, che si è tenuto il 1° giugno e ha attirato numerosi appassionati di arrampicata, e dal Triathlon Internazionale, organizzato a fine giugno da Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Colico, che ha portato atleti di livello internazionale a sfidarsi nelle acque del lago e nelle vie del centro.

Una novità che ha arricchito l’offerta turistica di Colico nell’estate 2024 e in particolare nei mesi di luglio, agosto e settembre, è stato il trenino turistico. Con partenza da Piazza Garibaldi, il trenino ha permesso ai turisti di scoprire il territorio in modo alternativo e divertente. Con un giro di circa 30 minuti, si potevano ammirare i paesaggi circostanti e conoscere meglio la storia e le tradizioni locali. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo tra famiglie, coppie e gruppi di amici.

A settembre il Quality Street Food – le vie francigene a tavola, si è svolto nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 settembre, registrando una buona affluenza. In occasione della notte di Halloween, il 31 ottobre, la Pro Loco Colico ha organizzato presso l’Auditorium M. Ghisla due spettacoli di magia gratuiti, del Magic Bunny Show. Per la Vigilia di Natale, il Corpo Musicale di Villatico ha allietato le vie del paese con le sue melodie natalizie, accompagnando Babbo Natale nel suo tradizionale giro. Nel mese di dicembre 2024, la Pro Loco Colico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha lanciato con successo la nuova rassegna cinematografica “Pomeriggio al Cinema” presso l’Auditorium M. Ghisla. Partita il 26 dicembre con il cartone animato “Oceania 2”, l’iniziativa è proseguita anche nel mese di gennaio con altri tre appuntamenti.

Le fiere

Nel 2024 la Pro Loco Colico ha mantenuto il ruolo di capofila nel progetto “Lago di Como – Lake Como Experience” per l’organizzazione della partecipazione, insieme ai Comuni di Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, alla fiera TTG-Travel Experience di Rimini e al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano, che è stato ed è tutt’ora un progetto molto impegnativo. L’obiettivo del progetto è quello di fare rete tra i vari comuni per promuovere le bellezze e le opportunità turistiche del territorio.

L’edizione 2024 della fiera di Rimini, tenutasi dal 9 all’11 ottobre, si è confermata un’ottima occasione per consolidare i rapporti con gli operatori del settore e intercettare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo. Sono stati registrati un centinaio di contatti provenienti da 13 Paesi tra cui Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e USA.

Durante il SIHE – Swiss International Holiday Exhibition di Lugano, svoltosi dall’1 al 3 novembre, i Tour Operator e agenzie che hanno visitato il nostro stand “Lago di Como – Lake Como Experience”, hanno dimostrato il loro interesse principalmente verso esperienze esclusive per piccoli gruppi e singoli, strutture ricettive di vario livello, itinerari escursionistici e per esperienze autentiche legate al territorio.

Sia al TTG sia al Salone Svizzero, presso lo stand abbiamo allestito un tavolo con il materiale informativo del territorio e uno schermo tv dove, in sequenza, venivano proiettati i video promozionali dei Comuni. I gadget dello stand hanno, come sempre, riscosso un grande apprezzamento.

L’Infopoint di Colico

L’Infopoint di Colico ha garantito il suo servizio a partire dal mese di gennaio 2024. Inizialmente, l’ufficio è stato aperto al pubblico con orario ridotto nei giorni di venerdì, sabato e domenica. A partire dal mese di aprile, l’orario di apertura è stato esteso, garantendo il servizio da martedì a domenica. Dal mese di maggio fino al 24 novembre, l’Infopoint ha offerto un servizio completo, rimanendo aperto tutti i giorni della settimana.

A partire dal 25 novembre e fino alla fine dell’anno, l’orario di apertura è tornato ad essere ridotto, con apertura al pubblico nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica.

Sono oltre 7.500 i turisti che si sono rivolti all’infopoint, di via Pontile 7 e all’ufficio turistico del parco Cariboni, quasi 25mila in totale nell’ultimo triennio.