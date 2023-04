Pro Loco Lierna. Disponibile il calendario delle manifestazioni 2023

Da aprile a ottobre, almeno un evento al mese

Ad aprire la stagione ‘Polenta in piazza’, domenica 23 aprile

LIERNA – Si prospetta una stagione 2023 impegnativa per Pro Loco Lierna: reso noto al pubblico il calendario delle manifestazioni che terranno banco da aprile a ottobre. Ogni mese i volontari organizzeranno un evento sul territorio, eccezion fatta per giugno, quando si avranno due appuntamenti.

Aprirà le danze l’evento ‘Polenta in piazza’ di domenica 23 aprile, dove sarà servita polenta concia. Il mese successivo, precisamente sabato 6 maggio, attraversati quattro caselli nel bosco in un trekking al chiaro di luna. Taglieranno il traguardo della decima edizione le cantine di Lierna, ormai storiche in paese, in programma sabato 3 giugno. Non ci sarà molto tempo per respirare perché due settimane dopo, sabato 17 giugno, ci sarà la classica manifestazione gastronomica ‘Agoni, polenta e musica’.

Si continuerà sulla scia gastronomica anche sabato 15 luglio, con la grande festa ‘La birra impazza’, mentre sabato 19 agosto si celebrerà l’estate sul lago: sarà all’insegna di musica e stand culinari l’evento ‘Onde Beach Fresh Party’. Come da tradizione, si terrà domenica 24 settembre ‘Sulle Orme del Viandante‘, in collaborazione con altre pro loco della sponda orientale. La gita si svolgerà lungo la consueta tappa Lierna-Mandello. Avrà invece un sapore già autunnale la castagnata di Olcianico, serata interamente a base di castagne con gnocchi, dolci, caldarroste.

Tutti i dettagli e le modalità d’iscrizione, se previste, saranno pubblicate di volta in volta sul sito e sulle pagine social della Pro Loco Lierna.