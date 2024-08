Processione, benedizione del lago e fuochi d’artificio: Mandello festeggia San Lorenzo

Ieri, 10 agosto, la grande festa che ha animato la città

Una giornata di celebrazioni ed eventi in onore del santo patrono

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario ha celebrato con grande partecipazione la tradizionale festa patronale di San Lorenzo, un appuntamento che ogni anno richiama l’intera comunità locale e non solo. L’evento, che ha animato il paese lungo le sponde del Lago di Como, si è svolto ieri, 10 agosto, ad ha visto la presenza di numerosi fedeli e visitatori, confermando l’importanza di questa ricorrenza per gli abitanti di Mandello.

La giornata è iniziata alle 10:30 con la messa solenne nella chiesa parrocchiale, un momento di raccoglimento e spiritualità che ha avuto un significato particolare quest’anno. Durante la celebrazione, infatti, sono stati festeggiati tre sacerdoti originari di Mandello del Lario in occasione dell’anniversario della loro ordinazione: monsignor Dante Lafranconi, don Vittorio Bianchi e don Ambrogio Balatti. La comunità si è stretta intorno a loro con affetto, riconoscendo il loro servizio e dedizione che negli anni hanno portato in vari luoghi.

Al termine della messa, la tradizionale processione si è snodata per le vie del paese, raggiungendo infine le rive del lago. Qui, come da consuetudine, è avvenuta la benedizione delle acque, un gesto simbolico che lega profondamente la comunità al territorio e al Lago di Como, elemento centrale della vita quotidiana e culturale di Mandello.

Il pomeriggio è stato all’insegna della convivialità e delle tradizioni popolari. Piazza Garibaldi si è animata con le bancarelle che offrivano prodotti locali e artigianato, mentre dalle 17:30 fino alle 21:00 è stata data la possibilità di fare un giro in barca a bordo delle celebri “Lucie”. Queste imbarcazioni, simbolo della tradizione lariana, hanno trasportato i partecipanti lungo le placide acque del lago, offrendo un’esperienza unica e suggestiva.

Alle 18:30, l’oratorio “San Lorenzo” ha aperto le porte al servizio cucina, un appuntamento atteso per gustare i piatti tipici della zona e trascorrere il tempo in compagnia. La serata è proseguita con la musica e le danze, grazie all’esibizione di Emy Turner, che ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa e allegria.

A coronare questa giornata di celebrazioni, alle 22, lo spettacolo dei fuochi d’artificio ha illuminato il cielo sopra Mandello del Lario, riflettendosi nelle acque del lago e regalando un finale mozzafiato che ha incantato grandi e piccini.

La festa patronale di San Lorenzo si conferma così un evento che, anno dopo anno, rafforza il senso di appartenenza e comunità, unendo tradizione, fede e divertimento in un’unica, grande celebrazione.

Si ringrazia per le foto il gruppo Fotografi Mandello del Lario