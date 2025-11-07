Progetto cicloturistico Brezza, a Colico in fase avanzata i lavori

Avviato i lavori dello stralcio funzionale del progetto cicloturistico

Il primo intervento si sta attuando grazie a Comune di Colico, Provincia e Regione

COLICO – Avviati e in avanzata fase di realizzazione i lavori dello stralcio funzionale del progetto cicloturistico Brezza a Colico. Il primo intervento si sta attuando grazie al Comune di Colico che svolge il ruolo di ente attuatore e cofinanziatore, alla Provincia di Lecco che svolge il ruolo di coordinamento unitario dei 7 stralci funzionali e alla Regione Lombardia che mette a disposizione della Provincia oltre 11 milioni di euro.