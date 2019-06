Progetto Living Land, tanti giovani al lavoro anche a Lierna

Anche quest’anno Lierna aderisce a Living Land

Giovani impegnati per il proprio paese

LIERNA – “Puntare sui giovani come risorsa da coltivare e valorizzare è una priorità

per l’amministrazione e allora con piacere eccoci a rinnovare la partecipazione al progetto

Living Land 2019”.

Così il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni ha annunciato la partecipazione al progetto Living Land 2019 affidando la gestione comunale al consigliere Enzo Rossi: “Questa iniziativa, promossa e concretizzata in collaborazione con altri Enti, educa al rispetto del bene comune i giovani e li aiuta a scoprire ed a far conoscere l’incantevole angolo di territorio lacustre di Lierna e dei suoi dintorni”.

In pratica i ragazzi saranno in parte impegnati per riqualificare l’arredo urbano, verniciando panchine e ringhiere del paese, e in parte all’ufficio turistico presso la stazione, per accogliere i gitanti sempre più numerosi e desiderosi di vivere il luogo dell’escursione prescelta.

“Incentivare la partecipazione attiva dei giovanissimi alla vita pubblica è alla base di ogni dinamica sociale, che miri ad accrescere responsabilità, rispetto e conservazione di ciò che è patrimonio della collettività di oggi, ma che desideriamo appartenga anche a quella di

domani”.

L’amministrazione di Lierna, dopo aver aderito dal 2016 sempre al progetto Living Land “ritiene un’opportunità da cogliere al volo ogni anno per i suoi valori peculiari e per le stesse ragioni continuerà a nutrire il desiderio di partecipazione a questa bella occasione anche per quelle che verranno in futuro”.