Dal 14 maggio al via le prenotazioni. Le attività ricreative si terranno a luglio alla Scuola Primaria S. Pertini

Organizzato dall’Amministrazione Comunale e gestito dalla Cooperativa Sineresi Lecco, il Cres vuole conciliare le esigenze di genitori e figli

MANDELLO – A partire dal 14 maggio fino al 24 maggio aperte le iscrizioni al Cres, centro estivo che tornerà a Mandello dal 4 al 29 luglio, offrendo un servizio che darà la possibilità ai bambini e ai ragazzi di vivere un’estate all’insegna di giochi e animazione in prevalenza all’aria aperta presso la Scuola Primaria S. Pertini.

A gestirlo la Cooperativa Sineresi di Lecco su proposta dell’Amministrazione Comunale, che vede nei centri ricreativi estivi un modo per rispondere alle esigenze delle famiglie, favorendo la conciliazione dei tempi del lavoro e della cura del tempo libero dei figli.

Le attività saranno organizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi, ripartizione che verrà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono, oltre che rispettando sempre la normativa sanitaria e igienica in vigore.

Limitati i posti a disposizione, ripartiti come segue: 60 per i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia (no Sezione Primavera), 80 per bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria e 20 per i ragazzi che hanno frequentato il 1° e 2° anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

Alle famiglie verrà data la possibilità di iscrivere i propri figli per tutte e quattro le settimane in cui il servizio resterà attivo, oppure solo per il periodo dal 4 al 15 luglio, o per quello dal 18 al 29 luglio.

Anche le modalità di frequenza saranno a discrezione del nucleo familiare, che potrà optare per l’opzione part-time o per quella a tempo pieno.

Il costo di partecipazione sarà a carico delle famiglie, e vedrà nella residenza il criterio per definire l’importo da versare. Nella quota incluso anche il pranzo. In caso di frequenza di più fratelli, a partire dal secondo, è prevista una riduzione del 20% della quota di iscrizione settimanale.

Stabiliti per accedere al Cres alcuni criteri di precedenza, in particolare l’essere residenti nel Comune di Mandello del Lario e avere entrambi i genitori occupati in attività lavorativa. A parità di requisiti verranno presi in considerazione la data e l’ora di presentazione della domanda d’iscrizione.

La conferma dell’avvenuta ammissione verrà comunicata alle famiglie entro il 30 maggio all’indirizzo e-mail indicato in fase di pre-iscrizione. L’iscrizione verrà considerata definitiva solo dopo il pagamento, entro la data che verrà indicata, tramite servizio PAGO PA.

Qui il link per effettuare la pre-iscrizione e la locandina con tutte le informazione relative al Cres.