Pronte le nuove reti paramassi, la Onno-Valbrona verso la riapertura

La provinciale era stata chiusa lo scorso 24 aprile in seguito ad una frana

Lunedì inizierà la posa delle nuove reti paramassi: “Speriamo nel meteo”

OLIVETO LARIO – Dovrebbe riaprire entro la fine della prossima settimana la Onno-Valbrona, la strada provinciale interessata lo scorso 24 aprile dal crollo di alcuni grossi massi che si sono staccati dal versante roccioso sopra la strada sfondando la rete paramassi e il guard rail (leggi qui).

Dopo l’ispezione e la pulizia del versante interessato dallo smottamento infatti si è reso necessario realizzare nuove reti paramassi e un tratto di barriera per proteggere ulteriormente la strada. Per scongiurare rischi per automobilisti e utenti della strada, la Provincia di Lecco, ente competente, aveva deciso di tenere la strada chiusa.

Ora le nuove barriere sono pronte da posizionare: “L’incognita è il meteo – ha fatto sapere l’ing. Fabio Valsecchi – se tutto va bene dovremmo iniziare lunedì la posa e contiamo di terminare entro venerdì 16 giugno, giorno in cui speriamo di poter riaprire”.