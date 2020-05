Prosegue il cantiere alla spiaggia di Olcio, a breve i lavori per il percorso pedonale

A Mandello si lavora per il nuovo lungolago di Olcio

Posizionate le gabbionate sulla spiaggia. Seconda fase la realizzazione della camminata a lago

MANDELLO – L’emergenza Covid ha fermato solo per pochi giorni i lavori per la nuova spiaggia di Olcio a Mandello: “Abbiamo voluto sfruttare il livello del lago, più basso in questo periodo, chiedendo l’autorizzazione in Prefettura, per continuare l’installazione delle gabbionate su cui si andrà ad insediare la spiaggia” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri.

“Quell’intervento è ormai quasi concluso – prosegue l’assessore – il secondo step sarà la realizzazione del camminamento”.

La riqualificazione del lungolago di Olcio prevede infatti un percorso pedonale sul lato lago e un marciapiede sul lato a monte che servirà a migliorare la sicurezza dei passanti in transito sulla provinciale.

Un’opera che avrebbe dovrebbe concludersi in 122 giorni ma che ha accumulato del ritardo, non per colpa dell’emergenza sanitaria: “Si sono persi due mesi, lo scorso anno, per il livello del lago che era troppo alto e non ha permesso i lavori. Ora speriamo ci siano le condizioni per proseguire senza intoppi”.