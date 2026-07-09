Protezione Civile di Lierna: un anno di impegno tra prevenzione, emergenze e cura del territorio

Oltre 400 ore di servizio, più di 3.000 metri di torrenti ripuliti e un impegno costante nella prevenzione del rischio idrogeologico

Il Comune rinnova la fiducia ai volontari e conferma il futuro della collaborazione investendo 15 mila euro

LIERNA – Entra nel vivo la stagione degli interventi della Protezione Civile del gruppo ANA di Lierna, protagonista di un’intensa attività di prevenzione e tutela del territorio. Il sodalizio tra i volontari e l’Amministrazione comunale si fonda su una precisa strategia di prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla comunità attraverso un monitoraggio costante e interventi mirati.

Per trasformare questa collaborazione in azioni concrete, il Comune di Lierna ha scelto di investire con convinzione sul gruppo, stanziando una significativa somma pari a 15.000 euro. Un finanziamento che ha consentito ai volontari di operare con mezzi e attrezzature idonee, confermando la grande fiducia che l’Amministrazione ripone nella squadra e nella sua capacità di intervenire tempestivamente in ogni situazione.

I numeri dell’ultimo bilancio testimoniano l’importanza dell’attività svolta: oltre 400 ore ufficiali di servizio e più di 3.000 metri di valli e alvei torrentizi ripuliti, risultati che evidenziano un impegno costante nella manutenzione del territorio.

Tra gli interventi più rilevanti figura la pulizia del torrente Brentalone, effettuata il 30 maggio, con lavori estesi fino a Genico e nella zona di Bogno. A questa si è aggiunta la manutenzione del torrente Buria, eseguita il 27 giugno, dopo le importanti opere di sfoltimento della vegetazione realizzate tra ottobre e novembre.

L’attività della squadra non si è limitata alla manutenzione dei corsi d’acqua. I volontari hanno infatti provveduto anche alla pulizia delle aree di sosta Mater e Maccalè lungo il Sentiero del Viandante, oltre a partecipare alla scuola estiva con iniziative didattiche dedicate all’antincendio boschivo, sensibilizzando i più giovani sull’importanza della prevenzione.

L’efficacia della Protezione Civile di Lierna si è dimostrata fondamentale anche nella gestione delle emergenze. Rimane emblematico l’intervento del 28 settembre, quando la caduta di un masso sulla SS36, all’altezza dell’Orsa Maggiore, provocò il completo blocco del traffico ferroviario. Attivati con tempestività, i volontari hanno presidiato piazza IV Novembre e la SP72 fino a tarda notte, garantendo assistenza in sicurezza a centinaia di turisti rimasti bloccati nella stazione ferroviaria in attesa dei bus sostitutivi.

La convenzione che regola la collaborazione tra il Comune e il gruppo è ormai prossima alla scadenza, ma il futuro appare già delineato. Il Sindaco Simonetta Costantini ha infatti confermato la volontà di procedere con il rinnovo dell’accordo, assicurando la massima disponibilità ad accogliere le richieste e le necessità logistiche della squadra.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di mettere questi volontari nelle migliori condizioni possibili per operare, dotandoli di strumenti sempre più moderni e garantendo loro tutto il supporto necessario per continuare a proteggere e vigilare sul territorio di Lierna.

L’Amministrazione ha infine rivolto un sentito ringraziamento al Capogruppo Corrado Pensa e al coordinatore Michele Taruselli, dando il benvenuto ai due nuovi volontari Maurizio e Mattia Froio, estendendo il grazie a tutta la squadra per il prezioso servizio svolto a favore della comunità.