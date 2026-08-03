Pulizia, il comune di Abbadia raddoppia l’impegno per l’estate

Con Silea è stato predisposto un programma rafforzato

Complessivamente, nel corso dell’anno, sono previsti 153 servizi per 1.251 ore di lavoro

ABBADIA LARIANA – Un impegno rilevante durante la stagione estiva per il Comune di Abbadia riguarda la pulizia. Con Silea è stato predisposto un programma rafforzato. Nel periodo di maggiore afflusso, dal 1° luglio al 23 agosto, il servizio è previsto tutti i giorni feriali dalle 5 alle 14; il sabato, la domenica e nei giorni festivi vengono effettuati due turni, dalle 5 alle 11 e dalle 14 alle 20. Complessivamente, nel corso dell’anno, sono previsti 153 servizi per 1.251 ore di lavoro.

A questo si aggiungono la posa di nuove ecoisole, pensate per migliorare la raccolta dei rifiuti nelle zone maggiormente frequentate, e le attività di sensibilizzazione rivolte a residenti e visitatori. Prosegue inoltre il progetto “Rive Pulite”, realizzato in collaborazione con i Servizi Sociali, che unisce la cura del territorio a percorsi di partecipazione e inclusione.

Anche aumentando controlli e servizi, però, non tutto dipende dal Comune. Lasciare rifiuti a terra, abbandonare sacchi accanto ai cestini, parcheggiare impedendo il passaggio o utilizzare gli spazi pubblici senza rispetto crea problemi che nessun servizio può eliminare completamente.