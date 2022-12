Pulizia strade a Varenna: giovedì soste vietate in alcune vie del paese

Il divieto in vigore dalle ore 6.30 alle ore 12.00

Strade interessate dall’interdizione viale Polvani, via Roma, via ai Boschi e via Pino

VARENNA – Per consentire la pulizia delle strade in viale Polvani, via Roma, via ai Boschi e via Pino a Varenna, sarà istituito un divieto di sosta nella mattinata di giovedì 22 dicembre valido per tutti i mezzi non autorizzati o addetti ai lavori entro il perimetro degli stalli presenti nelle strade interessate, indicati con apposta segnaletica. A comunicarlo il Comune, che manterrà attiva l’interdizione dalle ore 6.30 alle ore 12.00.