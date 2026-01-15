Qualità dell’aria, Lario Reti investe 500mila euro su Valmadrera e Colico

Lavori già avviati a Valmadrera, Colico seguirà nelle prossime settimane

Biofiltri già testati in altri impianti del territorio lecchese

LECCO – Lario Reti Holding ha avviato un nuovo intervento ambientale sul territorio con l’installazione di due impianti di deodorizzazione nei depuratori di Valmadrera e Colico Monteggiolo, con l’obiettivo di ridurre le emissioni odorose e migliorare la qualità dell’aria nelle aree circostanti. L’investimento complessivo ammonta a 500.000 euro.

I lavori sono già iniziati presso il depuratore di Valmadrera, mentre l’avvio dell’intervento a Colico è previsto entro la fine di febbraio. In entrambi i casi, il completamento delle opere è programmato per la primavera del 2026. Gli interventi si concentrano in particolare sulle fasi di trattamento dei fanghi, considerate le più critiche dal punto di vista delle emissioni odorose.

Dopo il trattamento biologico delle acque reflue, le acque con maggiore concentrazione di fanghi vengono avviate ai processi di disidratazione, necessari a ridurne il volume prima del riutilizzo o dello smaltimento. È proprio in questa fase che si generano gli odori più intensi, sui quali agiranno i nuovi sistemi di trattamento dell’aria.

Nei due impianti verranno installati sistemi di biofiltrazione, una tecnologia naturale già adottata con successo nei depuratori di Lecco, Bellano, Mandello e Taceno. I biofiltri sono costituiti da un letto filtrante che ospita microrganismi in grado di degradare le sostanze maleodoranti, trasformandole in composti non odorosi.

Il processo sfrutterà anche l’utilizzo di gusci di molluschi, come cozze, capesante e ostriche, che offrono una superficie ideale per lo sviluppo dei microrganismi responsabili della biodegradazione.

Con questi interventi, Lario Reti Holding prosegue nel percorso di miglioramento continuo delle proprie infrastrutture, affiancando alla gestione delle acque reflue una crescente attenzione anche alla qualità dell’aria e al benessere delle comunità locali.