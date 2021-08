Tanti appuntamenti nella seconda settimana di settembre in attesa di ritrovarsi nel 2022

MANDELLO – Il raduno è stato rimandato al prossimo anno ma Mandello si appresta comunque a festeggiare la seconda settimana di settembre da sempre dedicata al marchio dell’Aquila. A capo della organizzazione il gruppo Città dei Motori Mandello del Lario e l’amministrazione comunale con il supporto tecnico della Pro Loco Mandello e la collaborazione di Aquilario Libreria, prossima nuova realtà mandellese che anticipa una temporanea apertura tutta dedicata alla Moto Guzzi. Diversi gli eventi in programma al teatro De Andrè, all’ombra della statua di Carlo Guzzi.

Si comincia lunedì 6 settembre alle 20.45 con una serata dedicata alle mitiche Moto Guzzi Le Mans 850-1000. Al comando della serata Antonio Canizzaro, autore del libro Moto Guzzi Le Mans 850-1000 e Oscar Malugani. Con loro ospiti d’eccezione del Mondo Guzzi: Alberto Pasi (co-autore del libro), Bruno Scola, Reno Leoni, Luciano Gazzola, Renato Pasini e tanti altre personalità che hanno dato lustro al marchio Guzzi nelle competizioni degli anni 70-80.

Martedì 7 settembre a partire dalle ore 21 si terrà la cerimonia di inaugurazione del murales del centenario realizzato da Giovanni Trincavelli. In diretta da via Cavour, sede della storica officina Ripamonti, l’inaugurazione verrà anticipata da una piccola rievocazione storica degli inizi del secolo scorso, periodo al quale l’artista si è ispirato per la realizzazione del dipinto a muro (questo evento sarà esclusivamente in streaming on line sulla pagina di città motori Mandello).

Mercoledì 8 sempre in serata, alle 20.45, spazio ai libri realizzati in questo 2021 che rendono omaggio alla Guzzi e alla sua Mandello: Franco Daudo autore del libro “Moto Guzzi 100 anni, i modelli che hanno fatto la storia”, Carlo Zuccoli uno degli autori di “I 100 anni dell’Aquila” e Stefano Zonta autore del libro Mandello Delirium con Alberto Verrua (Brand Ambassador di Poli Distillerie) e il racconto del legame tra Veneto e la passione della Moto Guzzi. Interviste con proiezione di immagini e video inediti. Per i partecipanti Buono Aperitivo ad un prezzo speciale con Airone Rosso di Poli Distillerie e piatto gourmet, valido per il giorno successivo presso Pasticceria Amerigo di Mandello del Lario. Moderatore della serata l’immancabile Oscar Malugani.

Venerdì sempre a teatro, alle ore 20.45, spazio al docufilm realizzato da Yuri Palma e dal gruppo città motori Mandello. Una raccolta di testimonianze mandellesi che raccontato cos’è stata e cos’è la Guzzi per il nostro territorio. Un appuntamento imperdibile. Con Oscar Malugani ci saranno tanti personaggi che la Guzzi l’hanno fatta e vissuta nei suoi 100 anni di storia.

Sabato 11 sarà invece proiettato il Docufilm Il coraggio di andare oltre, un docufilm fortemente voluto dal Gruppo Motociclistico Lavanderie Segrate (MI) in occasione del centenario della fondazione della Moto Guzzi. Tutti gli eventuali proventi derivanti dalla proiezione e distribuzione del film saranno devoluti in beneficenza all’Associazione Le Vele Onlus di Pioltello (MI). L’ingresso è gratuito con possibilità di offerta per partecipare alla raccolta fondi.

Da venerdì venerdì 10 settembre 2021 a domenica 12 settembre 2021 (orario 10.00 – 12.00, 14-18) in Sala Consigliare sarà aperta la mostra “Moto Guzzi: una storia di famiglia” ricordi interviste fotografie raccolte dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Volta di Mandello del Lario e Abbadia Lariana. Ingresso libero con Certificazione Verde Covid 19 obbligatoria.

Da martedì 7 settembre fino a fine mese tornerà presso l’area giardini la mostra I 100 anni dell’Aquila, già esposta con grande apprezzamento ai primi di luglio e che ha in questi mesi fatto il giro della sponda orientale del Lago tra Dervio, Bellano, Colico e Lecco (approderà a Malgrate nel mese di ottobre).

Per gli eventi a teatro ingresso libero con prenotazione obbligatoria e Certificazione Verde Covid 19. Prenotazione su www.visitmandello.it/it/eventi oppure al numero di tel. 331-7851506.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI