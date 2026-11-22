Dalle 7 di lunedì 23 novembre alle 17 di mercoledì 23 dicembre, sabati e festivi inclusi
Nel tratto compreso tra la località Tre Madonne e la località Montagnetta
BELLANO – Dalle 7 di lunedì 23 novembre alle 17 di mercoledì 23 dicembre, sabati e festivi inclusi, istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Sp72 del Lago di Como a Bellano, tra la località Tre Madonne e la località Montagnetta, nel tratto in corrispondenza dell’area di cantiere, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale.
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