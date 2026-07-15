Residence a Perledo, il Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio annuncia un presidio

Lettera al sindaco contro il complesso residenziale in costruzione nella frazione di Bologna

L’associazione Stop al Genocidio contesta la proprietà della società committente, chiede la sospensione dei lavori e promuove una manifestazione pubblica venerdì 17 luglio alle 17.30

PERLEDO – Il residence in fase di realizzazione nella frazione di Bologna, a Perledo, diventa oggetto di una contestazione pubblica da parte del Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio, che ha inviato una lettera al sindaco chiedendo di sospendere l’intervento edilizio e di aprire un confronto con l’Amministrazione comunale.

L’associazione, attiva da tre anni in iniziative a sostegno dell’autodeterminazione del popolo palestinese e in progetti umanitari legati all’istruzione e all’educazione nella Striscia di Gaza, motiva la propria richiesta facendo riferimento alla società che ha commissionato il progetto immobiliare.

La vicenda del residence era già finita al centro del dibattito pubblico nelle scorse settimane, dopo un articolo del Corriere della Sera dedicato agli interventi edilizi sul Lago di Como. In risposta, il sindaco Fabio Festorazzi aveva respinto le ricostruzioni del quotidiano, precisando che il progetto è regolarmente autorizzato, che interessa 47 alloggi e non 52 come riportato, che l’area è edificabile da decenni e che sono state eseguite tutte le verifiche previste. Il primo cittadino aveva inoltre ribadito che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo PGT è affidata al Politecnico di Milano, smentendo anche l’ipotesi di un nuovo insediamento residenziale di 11 mila metri quadrati a Vezio e assicurando che l’Amministrazione non intende prevedere nuove edificazioni se non limitati interventi di completamento e messa in sicurezza del territorio.

Nella lettera il Coordinamento afferma che il residence sarebbe stato promosso e finanziato dalla società milanese “Il Giardino di Teodolinda Srl”, della quale, secondo quanto riportato dall’associazione, risulterebbe amministratore anche Tsubery Yehiel. Il Coordinamento sostiene che l’imprenditore avrebbe realizzato diversi progetti nei territori palestinesi occupati da Israele e ritiene che tale circostanza debba essere presa in considerazione anche dall’Amministrazione comunale.

Secondo l’associazione, quello di Perledo rappresenterebbe uno dei numerosi tentativi di realizzare in Italia insediamenti residenziali di lusso riconducibili a soggetti che operano in quel contesto, citando casi analoghi anche in Sardegna e in Valsesia.

Gran parte della lettera è dedicata alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Il Coordinamento richiama le conseguenze della guerra, parlando di decine o centinaia di migliaia di vittime palestinesi e della devastazione del territorio. Nel documento vengono citati i dati delle Nazioni Unite, secondo cui circa il 92% degli edifici residenziali di Gaza sarebbe stato danneggiato o distrutto, oltre al rischio di carestia dovuto al blocco imposto da Israele.

Per sostenere la propria posizione, l’associazione richiama anche alcune decisioni assunte dagli organismi internazionali. Nella comunicazione vengono ricordati i procedimenti avviati dalla Corte Internazionale di Giustizia, che ha ritenuto plausibile il rischio che possano essere commessi atti rientranti nella Convenzione sul genocidio nell’ambito delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, e i mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di alcuni dirigenti israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, nell’ambito di un procedimento relativo a presunti crimini di guerra e contro l’umanità.

Il Coordinamento richiama inoltre i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, secondo i quali enti pubblici e soggetti privati dovrebbero evitare di contribuire, direttamente o indirettamente, a violazioni dei diritti umani attraverso le proprie attività o relazioni economiche.

Alla luce di queste considerazioni, il Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio chiede al sindaco di fermare il cantiere del residence attualmente in fase di realizzazione nella frazione di Bologna oppure di convocare un incontro per approfondire la vicenda. Secondo l’associazione, chi amministra la cosa pubblica non dovrebbe rimanere indifferente rispetto alle questioni sollevate nella lettera e dovrebbe valutare la possibilità di intervenire.

Contestualmente alla richiesta indirizzata al Comune, il Coordinamento ha comunicato di aver trasmesso all’Amministrazione, “per opportuna conoscenza e diffusione”, il materiale relativo al presidio pubblico in programma a Perledo venerdì 17 luglio alle ore 17.30. L’iniziativa, spiegano i promotori, ha l’obiettivo di informare la cittadinanza sui contenuti della lettera e sulle ragioni della protesta nei confronti del progetto edilizio.

Oltre al presidio, il Coordinamento annuncia l’intenzione di promuovere ulteriori iniziative di sensibilizzazione rivolte ai residenti di Perledo e dei comuni limitrofi, oltre a mantenere alta l’attenzione dei mezzi di informazione sulla vicenda.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte del Comune di Perledo né della società “Il Giardino di Teodolinda Srl” in merito alle richieste formulate dall’associazione. Eventuali sviluppi dipenderanno dalle decisioni dell’Amministrazione comunale e dall’eventuale confronto richiesto dal Coordinamento.