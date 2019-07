Resinelli, casetta colma di rifiuti. ll Comune di Abbadia ‘striglia’ gli utenti

Il Comune di Abbadia insiste sulla differenziazione e ricorda le regole di raccolta

“Stiamo cercando una nuova soluzione con Silea”

PIANI RESINELLI – “La raccolta differenziata non viene fatta come indicato e parecchi rifiuti vengono abbandonati senza nessun tipo di differenziazione. Ci confronteremo con Silea per un metodo di raccolta ancora più efficace al fine della raccolta differenziata. Chiediamo a tutti la massima collaborazione nel rispetto delle regole vigenti”.

E’ l’appello dell’amministrazione comunale di Abbadia ai frequentatori dei Piani Resinelli alla luce della situazione indecorosa della casetta dei rifiuti (vedi l’articolo precedente)

Le Amministrazioni comunali di Abbadia, Lecco, Mandello e Ballabio, competenti sull’area dei Resinelli, “si stanno impegnando e coordinando da tempo nella gestione rifiuti – ricorda il Comune di Abbadia – Si sono conclusi da poco i lavori di posa delle casette ecologiche in località Piani Resinelli, invitiamo tutti i residenti e i proprietari di seconde case a usufruire del servizio di rimozioni rifiuti come da calendario”.



All’interno delle casette è stato predisposto uno spazio apposito per il sacco viola,i bidoni gialli nei quali depositare carta e cartone E i cassoni per l’indifferenziato. Per il vetro sono presenti le campane. Inoltre un sabato al mese ( 2 sabati per i mesi di Luglio e Agosto)sarà presente nel piazzale Chiappa il compattatore per gli ingombranti.

Diverso il discorso per i turisti che “sono invitati a riportare i propri rifiuti a casa propria e a differenziarli secondo le norme vigenti nel proprio paese”.

“Il rispetto per l’ambiente per il proprio paese e la propria comunità parte anche da questo – concludono dall’amministrazione comunale di Abbadia – La differenza la fai tu se differenzi”