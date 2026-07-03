Resort e presunte speculazioni, Perledo replica al Corriere: “Ecco la verità sui progetti”

Dopo l’articolo del quotidiano nazionale sul boom edilizio e sui presunti rischi urbanistici, il sindaco Fabio Festorazzi replica punto per punto

“Il residence è autorizzato, la Vas è affidata al Politecnico di Milano e a Vezio non nascerà alcun complesso da 11 mila metri quadrati”

PERLEDO – “Si sa benissimo che nei paesi piccoli si mormora. E Perledo, in quanto piccolo borgo affacciato sul lago, non si smentisce. Anzi, il mormorio accresce quando a parlare del nostro Comune è una testata autorevole come il Corriere della Sera”. È con queste parole che il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi rompe il silenzio dopo l’articolo pubblicato dal Corriere della Sera lo scorso 28 giugno, dedicato alle trasformazioni urbanistiche del piccolo comune lariano. Un lungo servizio che descrive Perledo come uno dei nuovi fronti dell’edilizia sul Lago di Como, parlando di residence di lusso, possibili criticità idrogeologiche, nuove edificazioni e interrogativi sulla tutela del territorio.

Nel servizio si legge, tra l’altro, che “a Perledo è in costruzione un complesso di 52 appartamenti, un residence di lusso, su un’area che mai aveva registrato fondamenta e mattoni”, mentre un altro passaggio sottolinea come “l’area sorga su terreni in pendenza, forse troppo sottoposti ai rischi di smottamenti” e richiama la classificazione in classe di fattibilità 3 prevista dal Piano di Governo del Territorio.

L’articolo del quotidiano nazionale si spinge poi oltre, parlando di una Valutazione Ambientale Strategica che “parrebbe essere stata affidata dal Comune al Comune”, ipotizzando inoltre un nuovo intervento edilizio da 11 mila metri quadrati nella frazione di Vezio e avanzando dubbi sul futuro paesaggistico dell’area, fino a evocare il rischio che nuove costruzioni possano arrivare a compromettere la vista della storica chiesa di San Bernardo.

Una ricostruzione che il sindaco definisce ricca di errori e che sceglie di smentire pubblicamente.

“Non sono 52 appartamenti e l’area è edificabile da decenni”

Il primo punto riguarda proprio il residence in costruzione nella frazione di Bologna. “Nell’articolo si punta il dito contro un presunto nuovo resort che sta sorgendo nella frazione di Bologna. Si legge che il nuovo complesso, costituito da 47 alloggi e non 52 come riportato, sorgerebbe in una zona ad alto rischio idrogeologico“, precisa Festorazzi.

Secondo il sindaco, il dato numerico riportato dal Corriere è già inesatto, ma soprattutto è sbagliata la rappresentazione urbanistica dell’area. “La zona prevede che si possa edificare purché vengano fatte le necessarie indagini che garantiscano la sicurezza delle nuove costruzioni e dell’area interessata. E ovviamente le indagini sono state fatte“.

Il primo cittadino ricorda inoltre che quei terreni non sono diventati edificabili recentemente. “Parte di quell’area è classificata come edificabile almeno dal 1982, la restante dal 2001“. Il cantiere, aggiunge, è ormai in fase avanzata: “È vero, può risultare una costruzione impattante, con importanti scavi nella roccia. I lavori sono iniziati tre anni fa e sono quasi terminati. Il primo lotto sarà completato con verde, alberi e piantumazioni entro la fine dell’estate, mentre il secondo lotto partirà a breve”.

“Nessun favoritismo”

Un altro passaggio dell’articolo racconta che i precedenti proprietari avrebbero chiesto di costruire una villa ricevendo un “no secco” dal Comune, salvo poi vendere il terreno a un fondo straniero che avrebbe ottenuto tutti i permessi. Anche questa ricostruzione viene contestata. “A me risulta invece un permesso di costruire rilasciato nel 2008. Questo dimostra, e contraddice quanto scritto, che a Perledo non ci sono raccomandati, miracolati o unti dal Signore. Qui, al massimo, ci si unge con il nostro prezioso olio d’oliva”, sempre Festorazzi.

Una battuta che diventa anche una risposta diretta al passaggio conclusivo dell’articolo del Corriere, dove ci si chiedeva provocatoriamente se le regole valessero davvero per tutti oppure se esistessero “raccomandati, miracolati o unti dal Signore”.

La Vas resta al Politecnico di Milano

Altro capitolo riguarda la Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Pgt. Nel servizio del Corriere si legge che “parrebbe che la Vas sia stata affidata dal Comune al Comune”, lasciando intendere un possibile conflitto di interessi.

Una ricostruzione che Festorazzi definisce completamente infondata: “La Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Pgt non è stata assegnata dal Comune al Comune, come ironicamente riportato. È stata assegnata agli esperti super partes del Politecnico di Milano che stanno completando la stesura del documento”.

“A Vezio nessun complesso da 11 mila metri quadrati”

Tra gli aspetti che il sindaco contesta con maggiore decisione figura anche quello relativo alla frazione di Vezio. Il Corriere scrive infatti: “A Vezio tireranno su una residenza da undicimila metri quadrati. Vero oppure falso?”

La risposta di Festorazzi è netta: “Altra fake news è un presunto nuovo complesso di 11 mila metri quadrati a Vezio. Assolutamente falso. A Vezio non ci sono, fortunatamente, aree edificabili”. L’unico intervento possibile riguarda una struttura già esistente. “È invece ammesso il recupero dei circa 2.900 metri quadrati, pari a circa 8.000 metri cubi, dell’ormai fatiscente ex struttura di accoglienza in località Campallo, sopra la zona artigianale. Ma ben venga. È in vendita da vent’anni”.

“La chiesa di San Bernardo non verrà nascosta”

Il Corriere ipotizza anche che future edificazioni possano arrivare a compromettere la vista della chiesa di San Bernardo, definita “un magnifico punto di pace e quiete”.

Anche su questo il sindaco rassicura: “Nessun grattacielo andrà a nascondere la chiesa dedicata a San Bernardo. L’altezza massima consentita a Perledo per le nuove edificazioni è di 8,50 metri“.

“Nessuno vuole provocare ferite al territorio”

La replica si conclude con un messaggio rivolto a chi teme che Perledo possa perdere la propria identità. “La nostra amministrazione, l’ufficio tecnico e la commissione paesaggistica valutano con attenzione tutti i progetti che vengono presentati. Nessuno ha intenzione di provocare ferite inguaribili e inguardabili nel nostro territorio”.

E aggiunge quale sarà la linea urbanistica dell’amministrazione. “Non è neppure intenzione concedere nuove edificabilità, se non piccole volumetrie convenzionate di completamento, miglioramento e messa in sicurezza del tessuto urbano esistente”.