“Ri-usare è un modo per non sprecare”: a Mandello torna lo “Scambio giochi”

Appuntamento per il 25 gennaio, dalle 15 alle 17 all’Atelier Creativo, nella scuola A. Volta

Un evento per tutti. Rilanciare giochi dimenticati e combattere lo spreco

MANDELLO DEL LARIO – Anno nuovo e vecchie abitudini che si rinnovano con uno scopo: ridurre gli sprechi e valorizzare il riuso. Sabato 25 gennaio torna l’appuntamento con lo “Scambio giochi”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Mandello del Lario in collaborazione con il dinamico gruppo di appassionati di giochi in scatola noto come “Ordine della Civetta”.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 15 alle 17 presso l’Atelier Creativo, ospitato nella scuola secondaria di primo grado A. Volta in via Risorgimento 31, accessibile dal cancello che conduce alla palestra. Durante l’evento sarà possibile non solo scambiare giochi, ma anche fermarsi a giocare, trasformando l’occasione in un momento di socialità e divertimento.

Ma in cosa consiste lo Scambio giochi? L’idea è semplice e geniale: liberare ripostigli e cantine da giochi inutilizzati e dar loro una nuova vita. Gli appassionati di giochi spesso accumulano scatole che diventano obsolete o troppo conosciute, finendo per essere dimenticate o addirittura gettate via. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile portare i propri giochi e scambiarli, o semplicemente lasciarli a disposizione per chiunque voglia riutilizzarli. Il tutto gratuitamente e nel pieno spirito della condivisione.

Tra i giochi che è possibile scambiare troviamo: giochi in scatola, album di figurine, carte da gioco, Lego, costruzioni, videogiochi e console, oltre a giochi per neonati, elettronici o in legno. Per mantenere l’evento ben organizzato, non saranno accettati peluche, bambole, libri, fumetti o giochi non funzionanti o incompleti.

“Ri-usare è un modo per non sprecare”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando quanto sia importante oggi, più che mai, promuovere la cultura del riuso. Non solo un modo per fare spazio a casa, ma anche un’opportunità per riscoprire il valore di un oggetto condiviso e di un’esperienza ludica che coinvolge grandi e piccoli.

La partecipazione è aperta a tutti, e l’invito è chiaro: “Vi aspettiamo numerosi”. Un gesto semplice che può fare la differenza, trasformando vecchi giochi in nuovi momenti di felicità.