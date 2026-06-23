Riaperto il chiosco di Grumo, weekend storico per Lierna

Oltre al taglio del nastro al chiosco, trentennale del Corpo Musicale Liernese e prima Regata delle Lucie

Due giorni di festa, tradizioni e memoria hanno unito l’intera comunità

LIERNA – Un fine settimana da ricordare, capace di racchiudere in pochi giorni alcuni dei momenti più significativi per la vita sociale, culturale e identitaria di Lierna. Tra inaugurazioni attese da tempo, celebrazioni importanti e nuove tradizioni destinate a lasciare il segno, la comunità si è ritrovata unita attorno a eventi che hanno rafforzato il senso di appartenenza e l’orgoglio per le proprie radici.

Al centro della giornata di sabato, sul suggestivo Lungolago Castiglioni, c’è stato soprattutto il grande ritorno del Chiosco di Grumo, restituito ufficialmente alla cittadinanza e ai visitatori dopo un lungo percorso fatto di lavori di riqualificazione e passaggi amministrativi.

È stato infatti il taglio del nastro del chiosco a rappresentare uno dei momenti più attesi del weekend. A un anno esatto dalla conclusione degli interventi di riqualificazione e dopo aver superato le lunghe procedure burocratiche necessarie, la struttura ha finalmente riaperto sotto una nuova gestione. Per molti liernesi si tratta di un vero e proprio “spazio del cuore”, un luogo simbolo affacciato sul lago che torna a vivere e a essere punto di riferimento per residenti e turisti.

L’importante risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Lierna, la Provincia di Lecco e il lavoro svolto dalla ditta Pozzi Strade, protagonisti di una sinergia istituzionale che ha permesso di riportare pienamente fruibile una delle aree più amate del paese.

Ai nuovi gestori è stato rivolto il più caloroso augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.

Polenta, agoni e il trentennale del Corpo Musicale Liernese

La giornata di sabato si è svolta in un clima di festa grazie anche alla distribuzione di polenta e agoni, che ha portato sul lungolago i sapori più autentici della tradizione locale.

In serata i riflettori si sono spostati sul Corpo Musicale Liernese, protagonista delle celebrazioni per il proprio trentennale.

Trent’anni di attività, passione e impegno che hanno trasformato la banda in uno dei pilastri culturali e sociali del paese. Un sodalizio che, nel corso degli anni, ha saputo unire generazioni diverse attraverso la musica, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità.

Per sottolineare l’importanza di questo traguardo e ringraziare i musicisti per il lavoro svolto in questi decenni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare un contributo straordinario di 20 mila euro, interamente finalizzato all’acquisto delle nuove divise ufficiali del Corpo Musicale.

La prima Regata delle Lucie arriva a Lierna

Le emozioni sono proseguite domenica con un appuntamento destinato a entrare nella storia del paese: la prima Regata delle Lucie ospitata e vissuta ufficialmente da Lierna.

Per la prima volta il Comune ha partecipato a una delle manifestazioni più autentiche e rappresentative della tradizione del Lago di Como, regalando a residenti e visitatori lo spettacolo delle storiche imbarcazioni che hanno solcato le acque del lago.

Una giornata che ha rappresentato molto più di una competizione sportiva: un vero e proprio omaggio alla cultura lacustre e alle tradizioni che da secoli caratterizzano il territorio.

La Lucia dedicata a Cristian Patriarca

Tra i momenti più significativi della domenica c’è stata la presentazione della nuova Lucia di Lierna, acquistata dalla Pro Loco con un obiettivo dal forte valore simbolico e umano: mantenere viva la memoria di Cristian Patriarca.

L’imbarcazione rappresenterà da ora in avanti il Comune nelle manifestazioni remiere del lago e porterà con sé un significato profondo.

Associare la Lucia al nome di Cristian significa infatti fare in modo che il suo ricordo continui a vivere e a navigare insieme alla comunità, accompagnando il futuro del paese attraverso una delle sue tradizioni più belle.

Nel debutto ufficiale della barca, ogni colpo di remo è stato vissuto come un gesto di appartenenza e di affetto, un ideale abbraccio collettivo rivolto alla famiglia di Cristian e a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Pro Loco, ai rematori e ai numerosi volontari che hanno lavorato con impegno per la riuscita della manifestazione.

Il fine settimana appena concluso lascia in eredità immagini, emozioni e simboli che raccontano una comunità capace di valorizzare il proprio patrimonio culturale, le proprie tradizioni e i propri luoghi più rappresentativi.

Dal ritorno del Chiosco di Grumo alla festa per il Corpo Musicale Liernese, passando per la storica Regata delle Lucie e il ricordo di Cristian Patriarca, Lierna ha vissuto due giornate che hanno saputo unire passato, presente e futuro. Un weekend che ha lasciato il paese più unito, più ricco di bellezza e pronto ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione sulle rive del suo lago.