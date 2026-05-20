Rifiuti. Dal 25 maggio a Mandello nuove regole per Ecoisole ed EcoStazione mobile

Al Centro di Raccolta “Carletta” si potranno conferire anche rifiuti pericolosi

Novità anche per le Ecoisole automatizzate, che saranno utilizzabili anche dai residenti come supporto alla raccolta porta a porta

MANDELLO – A partire da lunedì 25 maggio, il Comune di Mandello introdurrà alcune importanti implementazioni al sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente, accessibile e funzionale per i cittadini.

Una delle principali novità riguarda il Centro di Raccolta “Carletta”, dove le utenze domestiche potranno conferire direttamente anche i rifiuti pericolosi che fino ad oggi venivano gestiti esclusivamente tramite l’EcoStazione Mobile.

Nel dettaglio, sarà possibile portare presso il centro le seguenti tipologie di rifiuti: lampade e neon, toner, oli minerali, vernici, batterie, oli vegetali e bombolette spray.

Il conferimento potrà avvenire regolarmente durante i giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta.

L’ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili presso il Centro “Carletta” consentirà una semplificazione complessiva del sistema di raccolta e permetterà anche una diversa organizzazione del servizio dell’EcoStazione mobile sul territorio comunale, pur senza modifiche agli orari e alla frequenza del servizio.

Per questo motivo, l’EcoStazione mobile presente il primo giovedì del mese, nella fascia oraria compresa tra le 9.10 e le 10, non sarà più collocata presso l’area del Centro di Raccolta “Carletta”, ma verrà trasferita in località Olcio, presso il parcheggio di Piazza San Rocco, nelle vicinanze della chiesa.

Resteranno invece confermate le altre tappe dell’EcoStazione mobile previste ogni primo giovedì del mese nelle frazioni di Rongio, dalle 10.15 alle 11, e di Somana, dalle 11.15 alle 12.

Importanti novità interesseranno anche le Ecoisole automatizzate, attivate nell’aprile dello scorso anno e finora riservate esclusivamente alle utenze domestiche non residenti, ovvero alle seconde case.

Dal 25 maggio, infatti, il servizio verrà esteso anche alle utenze domestiche residenti, che potranno utilizzare le Ecoisole come supporto alla raccolta differenziata porta a porta nel caso in cui non siano presenti nei giorni previsti per il ritiro.

L’utilizzo sarà consentito per un massimo di tre accessi annuali per il conferimento del sacco rosso/azzurro, del sacco viola, del rifiuto organico e di carta e cartone. Le Ecoisole automatizzate saranno operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si trovano in Via Giulio Cesare n. 3, nell’area camper.

Con queste nuove implementazioni il Comune punta a migliorare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata, offrendo ai cittadini strumenti più flessibili e accessibili per il corretto conferimento dei rifiuti e favorendo una gestione sempre più sostenibile del servizio sul territorio comunale.