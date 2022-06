A disposizione dei visitatori un elenco di attività tutte da vivere sul territorio

“Intendiamo soddisfare le esigenze dei turisti creando per loro esperienze ad hoc, differenziandoci così da altre realtà e ponendoci come un paese attivo”

MANDELLO – “Vogliamo rendere Mandello un luogo ricco di proposte che vadano incontro alle esigenze dei turisti, creando per loro un’esperienza su misura”. Si può riassumere così la filosofia portata avanti da Explore Mandello raccontata ieri sera, mercoledì, in sala consiliare a Mandello dall’assessore al Turismo Silvia Nessi e da Francesca Ghezzi, coordinatrice del progetto.

L’idea del Comune è quella di sostenere in paese il turismo esperienziale, tentativo già condotto con successo lo scorso anno, e pertanto riproposto anche in occasione di questa stagione estiva. Con una differenza: a fare da tramite tra i fornitori di esperienze e i potenziali fruitori sarà l’InfoPoint di Mandello, gestito dalla Pro Loco. Oltre a fungere da luogo di contatto tra le due parti, presso l’ufficio turistico sarà possibile visionare l’elenco di attività offerte scansionando un QR Code, disponibile anche nelle varie strutture ricettive della zona, e ricevere informazioni in merito alle attività proposte.

Tra le esperienze offerte sono previsti corsi di pittura e di cucina, passeggiate in montagna, corsi di vela realizzati in collaborazione con la Lega Navale, corsi di yoga. “Molte di queste risultano attrattive soprattutto per gli stranieri, in particolare i corsi di cucina – ha spiegato Francesca Ghezzi -. Con Explore Mandello vogliamo differenziarci da altre realtà e mostrare che il nostro è un paese attivo e capace di fornire attività alternative, che vanno al di là di quelle segnalate nei classici calendari degli eventi estivi”.

A tal proposito presentato durante la serata anche il calendario eventi 2022, che raccoglie tutte le iniziative organizzate sul territorio mandellese fino a settembre compreso: “Si tratta, per ovvie ragioni, di un programma più nutrito rispetto agli ultimi due anni – spiega l’assessore Nessi – in cui sono previsti anche grandi ritorni come i fuochi in occasione della Festa patronale di San Lorenzo, il Motoraduno della Moto Guzzi, il cinema all’aperto per i bambini, e tanti altri. L’opuscolo contenente tutti gli eventi sarà disponibile sia all’InfoPoint che nei vari esercizi commerciali”.

A fornire visibilità alle manifestazioni ci penserà anche in questo caso l’InfoPoint, che da quest’anno ha reso attive le pagine social Instagram e Facebook proprio per rendere efficienti e tempestive le comunicazioni in merito.

Tornando al turismo esperienziale, il Comune non ha intenzione di arrestarsi qui: “Attendiamo per la fine del mese le risposte di due bandi a cui abbiamo partecipato, e che sono strettamente legati al progetto Explore Mandello, perché punteranno a offrire nuove modalità di fruizione del territorio”, ha concluso l’assessore Nessi.