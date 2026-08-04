Ritrovati bici, e-bike e monopattini: la Polizia Locale di Colico cerca i proprietari

Presumibilmente si tratta di oggetti rubati

Ritrovati durante l’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio

COLICO – Nel corso dell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia Locale di Colico ha ritrovato diverse biciclette, e-bike e monopattini elettrici, presumibilmente di provenienza illecita e comunque da restituire ai legittimi proprietari.

In particolare sono stati recuperati:

2 biciclette CANYON

1 bicicletta ROCKRIDER

1 bicicletta SPECIALIZED

1 bicicletta FELT

1 monopattino elettrico NAVEE

“I cittadini che abbiano subito il furto o smarrito uno di questi mezzi sono invitati a contattare il Comando di Polizia Locale di Colico, fornendo ogni elemento utile all’identificazione del mezzo (descrizione, eventuale denuncia di furto, numero di telaio, fotografie o altri dettagli), così da consentirne l’eventuale restituzione al legittimo proprietario. Contatti: 0341 934720, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 o polizialocale@comune.colico.lc.it“.