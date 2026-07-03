Sabato e domenica va in scena la festa dei Vigili del Fuoco volontari di Bellano

Due giorni di eventi, divertimento e musica per avvicinarsi al mondo dei pompieri

Immancabili i giochi per bambini dai 3 ai 12 anni e la spettacolare simulazione di intervento di soccorso interforze

BELLANO – Sabato e domenica andrà in scena l’immancabile e partecipata festa dei Vigili del Fuoco di Bellano.

La manifestazione sarà un’occasione per incontrare da vicino i volontari, conoscere il loro lavoro e scoprire l’importanza del ruolo che svolgono ogni giorno nella tutela della sicurezza del territorio e nell’assistenza alla popolazione durante le emergenze. Sarà un’opportunità per trascorrere alcune ore in compagnia, valorizzando il senso di appartenenza alla comunità e il valore del volontariato.

Sabato 4 luglio l’evento inizierà alle 9:30 all’insegna dello sport con il “Torneo pompier volley misto 3×3”, è possibile iscriversi a partire dai 16 anni.

Alle 12 il pranzo al palasole che anticiperà i giochi per bambini dai 3 ai 12 anni, a seguire cena e musica al palco galleggiante.

Domenica alle 10 la giornata inizierà con l’apertura dei giochi per i più piccoli, alle 15 si potrà assistere alla Simulazione intervento di soccorso interforze, la giornata di chiuderà con il cinema al palco galleggiante.