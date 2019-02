Il comico di Zelig fa tappa sul lago con il suo “Prestigi”

Sabato 23 febbraio al Cineteatro De André

MANDELLO – Torna Raul Cremona: un po’ incantatore, un po’ attore, un po’ commediante, un po’ ciarlatano, ma soprattutto mago.

Eccolo apparire in scena a Mandello per raccontarci del suo primo incontro con la magia e il palcoscenico, portandoci per mano in un mondo fatto di giochi, macchiette, boutades, canzoni e stralunati personaggi con il suo cilindro pieno di magie e incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio eccellente.

L’appuntamento è per sabato 23 febbraio al Cineteatro De André di Mandello, alle ore 21.

Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia di Raul Cremona: la sua personalissima collezione di tutto ciò che apparteneva ai maghi di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato.

Raul Cremona Nasce come prestigiatore e molto giovane si accosta al mondo del cabaret. Dalla metà degli anni ’80 partecipa a numerose trasmissioni televisive, tra cui Mai dire gol, Scatafascio, Domenica in, Zelig – facciamo cabaret, Zelig Circus. Nel 2013 presenta per Rai 5 Sim Sala Music – La canzone comica in Italia. È Presidente del Clam, il circolo di magia milanese.

Per info e acquisto biglietti Idea in Più – on line www.ideainpiu.it – per informazioni 333/9363281