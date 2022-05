Sabato s’inaugura la stagione turistica (con ticket) di Corenno

Al via dal 4 giugno la sperimentazione del biglietto per visitare Corenno Plinio

Il sindaco di Dervio: “Più consapevolezza nel turista e più risorse per tutelare questo luogo straordinario

DERVIO – Da sabato, 4 giugno, per visitare il bel borgo di Corenno Plinio a Dervio bisognerà acquistare un ticket: si tratta di un contributo minimo, tre euro, ma che l’amministrazione comunale ha voluto introdurre per tutelare e valorizzare meglio questa storica località.

“Il progetto di rendere l’ingresso a Corenno a pagamento per garantire un sostegno alla conservazione del bellissimo borgo era previsto già 2 anni fa ma il Covid, così come per Venezia, ha bloccato l’iniziativa – ricorda il sindaco Stefano Cassinelli – Ora, mentre a Venezia la tassa di sbarco prenderà il via dal primo luglio, a Corenno si partirà con il contributo per la conservazione del complesso monumentale dal 4 giugno. Si tratta di una iniziativa nuova a livello nazionale, vi sono altre realtà simili come Civita di Bagnoregio, dove però l’accesso è garantito attraverso un ponte”.

A Corenno i varchi di accesso saranno controllati dall’ufficio turistico in piazza Garibaldi e saranno fornite le indicazioni necessarie per l’accesso. Nel frattempo a Corenno, dove è stata rifatta la piazza, sono state posizionate strutture per info turistiche e sarà operativa anche la realtà aumentata nei punti di interesse turistico e storico.

“Il progetto – aggiunge Cassinelli – vuole portare attenzione e consapevolezza nel turista che visita una delle tante bellezze italiane e nel contempo garantire al comune risorse per poter tutelare e conservare nel migliore dei modi questo luogo straordinario. Si tratta di una iniziativa innovativa nel panorama nazionale e come tale perfettibile con il tempo ma anche un progetto apripista per altre realtà”.