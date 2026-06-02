Sabato torna il Colico Street Boulder, arrampicata per tutti

Ecco tutto il programma della giornata

L’iniziativa promossa dal CAI Colico

COLICO – Sabato 6 giugno Colico si trasformerà in un grande spazio di arrampicata urbana con il ritorno del Colico Street Boulder 2026, un evento all’insegna del movimento, della socialità e del divertimento aperto a tutti. L’iniziativa, promossa dal Club Alpino Italiano – Sezione di Colico, porterà tra le vie del paese una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, capace di coinvolgere partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza.

Blocchi, creatività e spirito di comunità saranno gli ingredienti principali dell’evento: dai più piccoli ai più grandi, dagli appassionati più esperti a chi desidera semplicemente mettersi in gioco e vivere qualcosa di diverso, il Colico Street Boulder offrirà un’occasione unica per sperimentare l’arrampicata in un contesto urbano dinamico e coinvolgente.

La gara prenderà ufficialmente il via alle ore 12, dando inizio a una giornata di sfide, movimento e divertimento tra le vie di Colico. I partecipanti potranno cimentarsi sui blocchi allestiti lungo il percorso cittadino.

A conclusione della giornata, spazio alla convivialità con una cena a base di prodotti tipici del territorio, pensata per ritrovarsi insieme e condividere emozioni, racconti e momenti vissuti durante l’evento. La serata si concluderà con la musica dal vivo della band “Il Trittico”, che accompagnerà il finale di questa giornata dedicata allo sport e alla comunità.

Per conoscere il programma completo e tutti i dettagli dell’evento è possibile consultare il sito ufficiale del CAI Colico.