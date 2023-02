Sacco rosso, a Colico primo mese di raccolta in crescendo

Dal 16 gennaio, primo giorno di misurazione puntuale, a oggi segnali sempre più positivi

Stando agli ultimi dati, l’85% delle utenze domestiche ha conferito correttamente. Ancora meglio quelle non domestiche, con il 92% di sacchi conformi

COLICO – “Rispetto alle prime settimane siamo andati migliorando, raggiungendo ottimi risultati anche dove inizialmente vi erano delle criticità, soprattutto per quanto riguarda le utenze non domestiche”. Commenta con piglio positivo le prime quattro settimane di sacco rosso il sindaco di Colico Monica Gilardi: da quanto il sistema di misurazione puntuale ha visto la sua introduzione nel paese sul lago, il 16 gennaio, i conferimenti corretti hanno continuato a crescere, fino ad arrivare agli ultimi dati registrati ieri, lunedì, che segnalano un’esatta raccolta da parte dell’85% di utenze domestiche e del 92% di utenze non domestiche.

“Da sindaco mi ritengo soddisfatta che la popolazione, cittadini domestici e non, abbia risposto bene a questo nuovo progetto e si stia impegnando perché tutto funzioni – prosegue Gilardi -. Anche laddove in principio c’erano delle problematiche, come nel caso delle utenze non domestiche, passate quattro settimane il corretto conferimento è risultato addirittura superiore a quello delle domestiche. Nonostante gli esiti siano più che positivi, c’è sempre da migliorare: rimangono alcune difficoltà da risolvere, specialmente in alcuni punti del paese dove ancora si trovano sacchi non conformi”.

Come accaduto per altri Comuni che hanno adottato il sistema di misurazione puntuale, anche a Colico ci sarà un distributore automatico di sacchi rossi: “Abbiamo già provveduto a installarlo davanti al municipio e a provarlo, da settimana prossima sarà attivo e accessibile h24. Nel frattempo, chi ancora per qualunque motivo non abbia ritirato i sacchi rossi, può farlo all’ufficio tributi lunedì, mercoledì e venerdì negli orari d’apertura indicati”, ha concluso il primo cittadino.