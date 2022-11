L’analisi nei tre Comuni sul lago, ultimi ad adottare la misurazione puntale quest’anno

Percentuale di ritiro dei sacchi positiva a Mandello e Abbadia. Risultati più contenuti a Perledo dove ieri è stato l’ultimo giorno di distribuzione

MANDELLO/ABBADIA/PERLEDO – Ancora pochi giorni e anche a Mandello, Abbadia e Perledo sarà tempo di sacco rosso. Ultimi Comuni del ramo orientale del Lago di Como per quest’anno ad adottare la misurazione puntuale, a partire da lunedì 7 novembre, ma che cominciano già adesso a tirare le prime somme e a raccogliere risultati considerevoli, per lo meno in termini di distribuzione dei sacchi.

Registrati numeri importanti a Mandello, dove i dati in questi termini lasciano ben sperare, come comunica il sindaco Riccardo Fasoli: “Abbiamo consegnato l’81,3% dei sacchetti alle utenze residenti, le più coinvolte nel nuovo sistema di misurazione puntuale. Nostro obiettivo per lunedì sarà che tutti mettano fuori il sacco rosso. Ritireremo ancora i sacchi trasparenti, ma dalla settimana successiva lasceremo sul contenitore un avviso e attenderemo qualche giorno prima di portarli via. Questo iter proseguirà fino alla fine di novembre, quando cominceremo con le attività di controllo tramite fototrappole, e i sacchi non conformi verranno lasciati in strada. Ricordiamo che la sanzione per chi conferisce in maniera scorretta i rifiuti nel sacco rosso ammonterà a 350 euro“.

Soddisfazioni anche per Abbadia, che segna un buon 75,9% di sacchi ritirati da parte dei residenti. Percentuale senza dubbio positiva, a cui va a sommarsi l’incremento di affluenza segnata negli ultimi giorni di distribuzione.

“I dati raggiunti finora sono positivi – spiega il sindaco Roberto Azzoni – ora aspettiamo di vedere come andrà lunedì. Siamo consapevoli che le criticità non mancheranno, ma daremo a tutti il tempo di entrare nel meccanismo. Già dopo aver effettuato il primo ritiro faremo le dovute valutazioni insieme a Silea, per capire quali correttivi attuare man mano che questo percorso proseguirà. Contiamo che per dicembre tutto funzioni a pieno regime e cominceremo a sanzionare chi non rispetterà le regole”.

Passando invece a Perledo, ancora bassa la percentuale di cittadini che si sono presentati nei punti di distribuzione, sebbene manchino i dati dell’ultimo giorno messo a disposizione dal Comune per ritirare i sacchi. A dare un quadro momentaneo della situazione il sindaco Fabio Festorazzi:

“Per ora solo il 48% dei residenti si è presentato ai punti di ritiro. Un numero sicuramente ridotto, anche se bisogna considerare la presenza in paese di seconde case e tenere a mente che ci sono anziani ricoverati in casa famiglia impossibilitati a presentarsi a queste giornate dedicate. Peraltro ieri, venerdì, ha avuto luogo una distribuzione supplementare dei sacchi, l’ultima, presso ‘La Terrazza sul lago’, per consentire a chi ancora non è passato a ritirarli di entrarne in possesso e farsi trovare pronto per la prima esposizione e raccolta di lunedì mattina”.