Sacco rosso in arrivo anche a Colico. Il calendario per il ritiro

Dal 9 al 17 dicembre la consegna dei sacchi rossi

Luogo di ritiro la ciclo-officina del Parco Cariboni. Nuovo sistema di raccolta dal 16 gennaio 2023

COLICO – Dopo l’introduzione della misurazione puntuale in numerosi Comuni sul lago, toccherà a Colico unirsi alla schiera di realtà che hanno deciso di adottare il sacco rosso, però non prima del nuovo anno. Data d’avvio del sistema di raccolta è infatti il 16 gennaio 2023, anche se la prima distribuzione dei sacchi avverrà, come da calendario, da venerdì 9 dicembre a sabato 17 dicembre presso la ciclo-officina del Parco Cariboni.

Presentando la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della TARI, si avrà diritto al ritiro del sacco, mentre le utenze non domestiche sprovviste di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo Ragione Sociale e Partita IVA.

Nelle stesse date e nello stesso luogo anche la distribuzione dei sacchi azzurri per pannolini e/o ausili sanitari assorbenti solo per gli aventi di diritto, che dovranno presentare in fase di prelievo questo modulo opportunamente compilato.