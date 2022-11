In cresciuta il numero di conferimenti corretti delle utenze domestiche

Rispetto al primo giorno di raccolta Mandello segna un +30%. Dati in miglioramento anche a Perledo e ad Abbadia

MANDELLO/ABBADIA/PERLEDO – Altro giro, altro sacco, ma sempre rosso. Oggi, lunedì 14 novembre, secondo giorno di raccolta basato sul sistema di misurazione puntuale a Mandello, Abbadia e Perledo, che cominciano già a vederne i frutti. Dopo una partenza ‘in salita’ per Mandello e Perledo, la situazione appare drasticamente cambiata rispetto a lunedì scorso, 7 novembre, mentre Abbadia figura in costante progresso.

Una considerevole impennata l’hanno avuta le utenze domestiche, con un incremento di oltre il 30%. A parlare del traguardo raggiunto il sindaco Riccardo Fasoli: “Abbiamo superato l’80% delle utenze domestiche, contro quelle inferiori al 50% registrate settimana scorsa. Continuano a restare ferme al 50% quelle non domestiche: stiamo avendo problemi soprattutto con i commercianti, anche se dopo alcune verifiche ci siamo resi conto che non avevano ben recepito la procedura di raccolta programmata per queste settimane. In ogni caso puntiamo a stabilizzarci il prima possibile, e già dal prossimo turno lasceremo a terra i sacchi non conformi, che per oggi abbiamo deciso ancora di prelevare, soprattutto nei punti in cui le quantità erano più critiche, per non lasciarli in strada”.

Anche a Perledo, sebbene manchi all’appello il resoconto di Silea, stando alle parole del sindaco Fabio Festorazzi ha avuto luogo una svolta: “Resta non ottimale la situazione a Olivedo e Gittana, come peraltro si era già riscontrato lunedì 7, ma nel resto del comune tutto è andato per il meglio, anche se alcuni hanno messo fuori il sacco viola sebbene non fosse il suo giorno di ritiro. Per stavolta abbiamo portato via tutto, ma da settimana prossima non sarà più così. Altro dato positivo lo abbiamo rilevato nella distribuzione dei sacchi rossi in comune, soprattutto tra coloro che sono proprietari di seconde case, che continuerà fino a che non verrà installato il distributore automatico”.

Riscontrato, ad appena una settimana di distanza, un ulteriore miglioramento anche ad Abbadia, che già aveva rispettato le aspettative facendo segnare nella prima giornata di conferimento il 64% delle utenze domestiche correttamente esposte.

“Siamo giunti all’84% di conferimenti conformi da parte delle utenze domestiche – conferma soddisfatto il sindaco Roberto Azzoni – un ottimo risultato che sottolinea come gli abbadiensi siano attenti nel gestire il sacco rosso da poco introdotto. C’è stato anche un leggero incremento per quanto riguarda le utenze non domestiche, che ha visto il 67% di queste conferire correttamente il contenuto, contro il 56% dello scorso passaggio. Ci sono ancora due o tre situazioni che dobbiamo risolvere, ma pian piano riusciremo a scioglierle. Ricordo che da settimana prossima non saranno più raccolti i sacchi non conformi”.