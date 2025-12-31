San Silvestro, il sindaco di Mandello: “Festeggiamo in sicurezza e con rispetto”

Il primo cittadino invita la comunità a vivere l’arrivo del nuovo anno senza divieti, ma con responsabilità, attenzione alle persone e agli animali

MANDELLO – Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli rinnova il suo messaggio alla cittadinanza: nessuna ordinanza di divieto sull’uso dei fuochi d’artificio, ma un forte richiamo al rispetto delle norme di sicurezza e alla sensibilità verso gli animali da compagnia. Un augurio di buon anno nel segno della convivenza e del buon senso.

“Da diversi anni – sottolinea il primo cittadino – non emettiamo più ordinanze di divieto”, una scelta che nasce dalla volontà di responsabilizzare i cittadini e riconoscere la possibilità di utilizzare prodotti pirotecnici a norma, regolarmente autorizzati e conformi alle disposizioni di legge. Un approccio che punta più sulla consapevolezza che sull’imposizione, confidando nel senso civico della popolazione.

Il richiamo, tuttavia, è chiaro: la libertà di festeggiare deve andare di pari passo con la sicurezza. Il sindaco invita tutti a prestare la massima attenzione alle indicazioni riportate sui prodotti, al rispetto delle distanze di sicurezza da persone, abitazioni e manufatti, e a un utilizzo prudente che eviti situazioni di pericolo. Piccoli gesti di attenzione possono fare la differenza tra una serata di festa e un episodio spiacevole.

Non manca poi un pensiero speciale per gli animali da compagnia, spesso le vittime più silenziose dei botti di fine anno. “Un’attenzione particolare – ricorda il sindaco – va riservata a cani e gatti, che possono soffrire in modo significativo il rumore dei fuochi”. Un invito alla sensibilità e al rispetto, per tutelare chi non può difendersi da solo.

Il messaggio si chiude con un augurio semplice ma sentito: un buon anno a tutta la comunità di Mandello, accompagnato dall’auspicio di festeggiamenti sereni, responsabili e condivisi, nel segno della sicurezza e della convivenza civile.