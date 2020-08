Scuola. Anche Lierna pronta per una riapertura in sicurezza

Sdoppiate due classi. Entrata e uscita scoglionate

Mascherine lavabili per gli alunni della Scuola Primaria

LIERNA – “A Lierna l’apertura delle scuole in sicurezza è pronta”. L’annuncio arriva da Simonetta Costantini, vice sindaco e assessore all’istruzione di Lierna.

“Quest’anno il primo giorno di scuola è atteso con trepidazione da tutti e non solo dai nuovi alunni della Scuola Primaria – ha detto -. Infatti tutti i ragazzi dopo la brusca interruzione dello scorso anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus esprimono in modo inequivocabile il desiderio di stare insieme in un’aula vera. Consapevoli come Amministrazione, che la scuola è il luogo dove non si sviluppa solo una formazione educativa e culturale, ma è anche l’ambiente dove si crea aggregazione e socializzazione, tessuto fondamentale ed irrinunciabile per far diventare i ragazzi di oggi uomini e donne,

cittadini e cittadine, domani, capaci di assumersi responsabilità e non solo di esigere diritti, con una proficua interlocuzione con la dirigente del nostro plesso scolastico, Maria Luisa Montagna, abbiamo lavorato per mettere in sicurezza tutti gli ambienti scolastici, mensa compresa, secondo le attuali disposizioni ministeriali covid-19 e per consentire l’inizio delle

lezioni il prossimo 14 settembre”.

Si è provveduto, infatti, a sdoppiare due classi della scuola primaria e a organizzare ingressi scaglionati (entrata: 08.00 e 08.15 ed uscita pomeridiana: 15.40 e 16.00), distribuendo l’orario settimanale di 27.30 ore in cinque giorni dal lunedì al venerdì.

“Per gli alunni della Scuola Primaria abbiamo acquistato anche mascherine lavabili, visto che sarà più complicato, almeno per i primi tempi, riuscire a far rispettare ai più piccoli il distanziamento sociale. Il servizio mensa, programmato tre giorni sui cinque scolastici settimanali, si effettuerà a partire dal 23 settembre e sarà sempre sorvegliato da assistenti incaricati anche dall’Ente Locale. Nei giorni 21 e 22 settembre la Scuola Secondaria, in qualità di nuovo seggio elettorale, sospenderà le lezioni, per permettere le elezioni

nazionali referendarie”.

“Siamo orgogliosi di aver potuto pianificare anche in questo difficile momento di pandemia covid-19 un orario scolastico con pochissime modifiche rispetto a quello degli anni precedenti e di aver potuto garantire ai nostri ragazzi un luogo sicuro per la loro formazione e crescita. Come Amministrazione – conclude Costantini – va il nostro sentito grazie a chi ha collaborato e continuerà a farlo, per permettere tutto ciò nei giorni e mesi futuri ed ai giovani studenti, ai loro genitori, al corpo docente e non docente di tutte le scuole liernesi auguriamo un anno scolastico ricco di piacevoli scoperte e tante soddisfazioni”.