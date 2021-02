Scuola e trasporti: ecco gli orari delle corse aggiuntive sulla tratta Colico-Lecco

Nuove corse con gli autobus a integrare il trasporto sui treni per gli studenti in arrivo dal lago

Sarà valido l’abbonamento già effettuato per il treno. La soluzione a costo zero per le famiglie

COLICO / LECCO – Messa nero su bianco la soluzione trovata nel pomeriggio di mercoledì dal tavolo di coordinamento in Prefettura per il raccordo degli orari scolastici e di quelli del servizio di trasporto pubblico locale.

Al centro della riunione la risoluzione delle criticità riscontrate, rispetto all’orario di ingresso delle 9:40, per gli studenti provenienti dall’area dell’Alto Lago, costretti finora a raggiungere Lecco un’ora prima rispetto all’orario di ingresso.

Erano già state annunciate corse aggiuntive con autobus, sulla linea Colico-Lecco, ed ecco quindi quali saranno:

N. 1 autobus con partenza da Colico e fermate unicamente a Dorio e Dervio ed arrivo a Lecco ( Colico ore 8:40; Dorio ore 8:51; Dervio ore 8:57; arrivo a Lecco alle ore 9:25);

N. 1 autobus Bellano-Lecco ( Bellano ore 9:00, arrivo a Lecco alle ore 9:25);

N. 1 autobus Varenna-Lierna-Lecco ( Varenna ore 8:51; Lierna ore 9:03, arrivo a Lecco alle ore 9:25);

N. 2 autobus Mandello-Lecco ( Mandello ore 9:05; arrivo a Lecco alle ore 9:20)

N. 1 autobus Abbadia-Lecco (Abbadia ore 9:12; arrivo a Lecco alle ore 9:20).

“La soluzione individuata, frutto di uno sforzo corale e di un lavoro collettivo, ha il vantaggio di soddisfare le esigenze di tutti gli studenti della zona rivierasca e non comporta la necessità di acquistare un ulteriore abbonamento rispetto a quello ferroviario già pagato” sottolineano dalla Prefettura .

Si farà fronte ai costi necessari con le risorse messe a disposizione dal Governo per il potenziamento dei Trasporti in vista della ripresa delle attività didattiche.

“Non mi stancherò di ripetere che la ripresa della didattica in presenza dei nostri studenti, che in sé contiene molto di più del solo apprendimento, costituisce una priorità sottolinea – il prefetto Castrese De Rosa – Ringrazio tutti i componenti del Tavolo per l’impegno responsabile nel ricercare ed individuare soluzioni di affinamento del sistema trasporto e continuiamo a lavorare anche sulla fascia oraria dell’uscita da scuola. Puntiamo tra una settimana a far rientrare in classe il 75% degli studenti”.