Scuola-lavoro: gli studenti del Marco Polo di Colico all’Infopoint

24 ragazzi si sono confrontati col personale dell’ufficio turistico

Tante le domande da parte degli studenti

LECCO – Lunedì 17 febbraio l’Infopoint di Lecco ha ospitato una classe terza indirizzo turistico dell’Istituto superiore Marco Polo di Colico, all’interno di un progetto Pcto – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). I 24 ragazzi, dimostratisi competenti e attenti, accompagnati da due docenti, hanno avuto modo di confrontarsi con il personale dell’ufficio turistico e di vedere in prima persona le attività che vengono svolte.

Tante le domande da parte degli studenti, che si sono informati sulle modalità di lavoro e sull’andamento del turismo lariano in generale. La Provincia di Lecco, che ha la competenza per l’istruzione e la formazione professionale, con il Servizio Turismo mette in atto numerose azioni di avvicinamento al mondo del lavoro, ospitando per percorsi di tirocinio allievi di scuole superiori a indirizzo turistico e studenti universitari, e andando nelle scuole per illustrare le peculiarità di un settore chiave per l’economia locale.