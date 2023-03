Scuole di Mandello. Screening per l’ambliopia, ancora tempo per aderire

Oggi alla scuola infanzia di Molina primo test

Iniziativa di Lions Club Riviera del Lario, inserita nel piano di diritto allo studio e condotta a scopo preventivo per salvaguardare la salute visiva dei bambini

MANDELLO – C’è ancora tempo per aderire al progetto presentato dai Lions Club Riviera del Lario inerente la ‘Campagna di prevenzione sull’ambliopia‘, rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Mandello sezioni piccoli, mezzani e grandi, e cominciato oggi, martedì, nella scuola infanzia di Molina.

Inserito nel piano di diritto allo studio 2022/23 dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Mandello con favore del corpo docenti, il progetto si prefigge di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica, riconoscendone tempestivamente la presenza e andare dallo specialista per le giuste cure, così da salvaguardare la salute visiva del bambino.

A eseguire lo screening, efficace e per niente invasivo, sarà l’ortottista e assistente in oftalmalogia dott.ssa Carrideo, effettuato nelle scuole a tutti gli alunni che avranno consegnato il modello di consenso firmato agli insegnanti nei seguenti giorni: scuola infanzia Olcio Somana 18 aprile 2023

18 aprile 2023 scuola infanzia Crebbio Monastero 16 maggio 2023

16 maggio 2023 scuola infanzia I.S.G Antida 22 maggio 2023 Al termine del test verrà consegnato ai genitori, da parte degli insegnanti, l’esito in busta chiusa. Riceveranno anche tramite le scuole di appartenenza per mail l’opuscolo ‘Visione nel Bambino’, manuale pratico per genitori consapevoli.

In un’epoca di grandi cambiamenti culturali e sociali come quella digitale, Lions Club ritiene che possano esserci ricadute sulla salute dei più piccoli, pertanto si rivela essenziale un’attività di prevenzione su problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo, che raggiunge il suo completamento entro i 6-7 anni. Da qui l’importanza di effettuare screening già dalla scuola dell’infanzia e nei primi anni di scuola primaria.