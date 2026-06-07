ScuOlimpiadi : una grande festa dello sport per gli alunni della primaria di Colico

L’iniziativa si è inserita nel clima di entusiasmo generato dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Il momento conclusivo del progetto si è svolto giovedì 4 giugno presso il campo sportivo di Colico e la struttura del Tennis Club

COLICO – Si è concluso con una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione il progetto ScuOlimpiadi, che ha coinvolto durante tutto l’anno scolastico gli alunni della scuola primaria di Colico. L’iniziativa si è inserita nel clima di entusiasmo generato dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e ha offerto ai bambini l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dello sport e i suoi valori.

Nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato a diversi incontri con atleti professionisti del nostro territorio, che hanno raccontato l a propria esperienza sportiva e personale. Tra gli ospiti accolti a scuola figurano il ciclista Simone Petilli e la ciclista e guida cicloturistica Emanuela Vola, la campionessa mondiale di danza contemporanea e studentessa dell’IC “G.Galilei” di Colico Karolina Galli, l’atleta paralimpico di Dervio

il canoista Kwadzo Klokpah, l’atleta della Nazionale Italiana U20 e Campione mondiale di Sci alpinismo Luca Curioni, il Campione italiano di Enduro 2025 Sonny Goggia e il giocatore di Rugby in serie A Ceciliani Massimo.

Le loro testimonianze hanno permesso ai bambini d i comprendere l’importanza dell’impegno, della passione e della determinazione per raggiungere i propri obiettivi.

Il momento conclusivo del progetto si è svolto giovedì 4 giugno presso il campo sportivo di Colico e la struttura del Tennis Club, trasformati per l’occasione i n u n vero e proprio villaggio dello sport. Gli alunni, dalla prima alla quinta classe, sono stati suddivisi in squadre contraddistinte dai colori della bandiera olimpica e hanno partecipato a numerose attività proposte dalle associazioni sportive del territorio.

I bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare discipline diverse, mettendosi in gioco con entusiasmo e curiosità. La giornata è stata caratterizzata da un forte spirito di collaborazione e amicizia, valori che rappresentano i l cuore del movimento olimpico.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, lasciando nei partecipanti il ricordo di un’esperienza educativa e coinvolgente, capace d i promuovere i l benessere, l’inclusione e l’importanza della pratica sportiva fin dalla giovane età.

Un ringraziamento alle Associazioni sportive:A.s.d. Tennis club Colico, Lario Badminton Club ASD, U S Rugby Delebio, US Basket Delebio, ADS Volley Colico, GP Santi Nuova Olonio Atletica, ASD Okinawa Karate Club Valtellina, l’insegnante e maestra di Yoga Stefania Capelli e la Scd Colico Derviese.

Grazie all’Amministrazione comunale, al servizio Auser a sostegno d i ogni alunno, alla CRI delegazione di Colico e alla Pro Loco d i Colico, con la sorpresa dei graditissimi ghiaccioli, che hanno creduto al progetto e sostenuto con entusiasmo l’iniziativa regalando a studenti e insegnanti una meravigliosa giornata!