Servizio civile universale: i volontari lecchesi alla Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale

Appuntamento oggi, mercoledì, in piazza Città di Lombardia a Milano

Presentato il progetto realizzato a Villa Monastero: un binomio vincente tra servizio civile e immersione in natura

LECCO – Provincia di Lecco presente questa mattina, mercoledì 19 ottobre, alla Fiera regionale di educazione alla sostenibilità ambientale, organizzata da Fondazione Lombardia per l’ambiente, insieme al Parco Monte Barro e al Parco Nord Milano, partner del progetto Comunità resiliente: territorio, il rispetto dell’ambiente e attività di protezione civile – Parco Monte Barro: ripartenza rilanciata.

In particolar modo Villa Locatelli ha preso parte all’evento Servizio civile universale, metti in circolo la sostenibilità, destinato agli studenti delle scuole di secondo grado e universitari, presentando al pubblico “Iniziativa nr. 0 bagno di giardino a Villa Monastero – Servizio civile e immersione in natura: binomio vincente” attraverso la proiezione di slide e video realizzati dai giovani civilisti attivi nelle sedi di accoglienza di Provincia di Lecco e del Parco Monte Barro.

Lo scopo dell’iniziativa è infatti quello di raccontare, attraverso la testimonianza diretta dei ragazzi, l’esperienza immersiva nel verde, svoltasi per la prima volta a Villa Monastero lo scorso 29 settembre, quale esempio di azione per attivare uno stile di vita più consapevole per la tutela delle risorse naturali, in particolare boschi e foreste.