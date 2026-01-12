Setificio Monti, aggiudicati i fondi per mettere in sicurezza l’ala nord

Aggiudicato il bando “SOS Patrimonio” di Fondazione Cariplo: 112 mila euro per tutela, restauro e conservazione

“L’area presentava importanti criticità dal punto di vista strutturale”

ABBADIA – Un passo decisivo per la salvaguardia della memoria storica e industriale di Abbadia: il Comune ha ottenuto un finanziamento di 112 mila euro grazie all’aggiudicazione del bando “SOS Patrimonio” di Fondazione Cariplo, destinato alla tutela dei beni culturali a rischio. Le risorse saranno impiegate nel progetto TRAMA – Tutela, Restauro e Messa in sicurezza del Civico Museo Setificio Monti, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio.

A essere interessata in particolare l’ala nord dell’edificio, porzione che negli anni scorsi era stata adibita a sala mostre, “ma che presentava importanti criticità dal punto di vista strutturale – come spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni -. Erano stati realizzati interventi per evitare le infiltrazioni di acqua. Ora, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, ci siamo aggiudicati questo progetto che permetterà la messa in sicurezza, il restauro architettonico e il piano di conservazione della struttura”.

Dopo aver sistemato il “guscio” si potrà pensare al contenuto: “Cercheremo di ragionare, sempre con un partecipazione a futuri bandi, su una riqualificazione interna. La priorità al momento è mettere in sicurezza l’area”, conclude il primo cittadino, consapevole dell’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare un bene identitario della comunità.

Il finanziamento rappresenta quindi non solo una risposta concreta a un’esigenza strutturale, ma anche l’inizio di un percorso più ampio, volto a restituire piena funzionalità e centralità al Civico Museo Setificio Monti nella sua interezza.

Non solo il Comune di Abbadia a ottenere finanziamenti da Fondazione Cariplo: insieme al Setificio Monti a beneficiare dei fondi (in totale oltre 450 mila euro) altri quattro progetti lecchesi.