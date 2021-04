Domani la 1^ giornata regionale della “Riconoscenza per la solidarietà e sacrificio degli Alpini”

Il 2 Aprile la 1^ ricorrenza voluta dal Consiglio Regionale

COLICO – Domani, venerdì 2 Aprile è la ricorrenza della prima “Giornata Regionale della riconoscenza per la solidarietà e sacrificio degli Alpini”. Una legge votata alla unanimità dal Consiglio Regionale che esprime una tangibile riconoscenza all’ANA. La data è stata individuata con l’apertura ufficiale, il 2 aprile 2020, dell’Ospedale da Campo COVID ANA in fiera a Bergamo.

“Motivo di orgoglio specie in questo periodo in cui mai come prima abbiamo fatto nostro il motto degli Alpini ‘Onorare i morti aiutando i vivi’. – fa sapere il Presidente della Sezione di Colico, Stefano Foschini – Doppia soddisfazione visto che oltre a essere Presidente di una Sezione lombarda faccio anche parte dell’Ospedale da Campo ANA e che la nostra Unità di Protezione Civile è impegnata significativamente sul fronte Covid, presso l’Ospedale da Campo e presso le strutture sanitarie locali”.

L’evento segue di due giorni il conferimento, da parte del Consiglio Comunale di Colico, della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma da Aquileia all’Altare della Patria in Roma.